மதுக்கடைகளுக்கு காட்டும் அக்கறையை பதில் மனு தாக்கல் செய்வதில் அரசு காட்டுவதில்லை - நீதிபதிகள் காட்டம்
பேரையூர் அருகே ஓணான் கரடு மலையில் கல்குவாரி செயல்பட தடை விதிக்ககோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 12:39 PM IST
மதுரை: மதுக்கடைகளுக்கு காட்டும் அக்கறையை பதில் மனு தாக்கல் செய்வதில் தமிழ்நாடு அரசு காட்டுவதில்லை என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நம்மாழ்வார் இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கத்தின் தலைவர் பெத்தணன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “பேரையூர் தாலுகா எஸ்.பாப்பநாயக்கன்பட்டி, சங்கரலிங்கபுரம் கிராமங்களுக்கு அருகில் சலுப்பென்கரடு, ஓணான் கரடு மற்றும் பெருமாள் மலை ஆகிய மலைகள் அமைந்துள்ளன. இதில் ஓணான் கரடு மலையானது வரலாற்று முக்கியத்துவதும் வாய்ந்ததாகும்.
இந்த மலையில், பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களின் வாழ்விடங்களையும், புதைக்கும் முறைகளையும் சுட்டுக்காட்டும் வகையில் பல தொல்பொருள் வரலாற்று பண்பாட்டு எச்சங்கள் உள்ளன. இந்த மலை இயற்கையான நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இந்த மலையின் இயற்கை நீர் வளங்கள் மற்றும் அதன் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளை சார்ந்தே அப்பகுதி மக்கள் உள்ளனர்.
இந்த பகுதியில் பழங்கால கட்டுமானங்கள், கல் எச்சங்கள், பழங்கால உருக்கு உலை, முதுமக்கள் தாழிகள், சிற்பங்கள், கல்வெட்டுகள், குறியீடுகள் மற்றும் பிற தொல்லியல் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பழங்கால எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டு உள்ளன. இவை சுமார் 2,000 முதல் 3,000 ஆண்டுகள் பழமையானவை என்று கூறப்படுகிறது. இந்தநிலையில் இந்த மலையில் கல் குவாரி நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
அதன்படி இந்த பகுதியில் கல்குவாரி செயல்பட்டால் பழமையான எச்சங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். எனவே தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட ஓணான் கரடு மலையில் குவாரி நடத்த அனுமதிக்கக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது, இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசு மதுக்கடைகளை பாதுகாக்க காட்டும் அக்கறையை பதில் மனு தாக்கல் செய்வதில் காட்டுவதில்லை. மதுக்கடைகளை பாதுகாப்பதை விட மலைகளை பாதுகாப்பது முக்கியம்.
இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்பட்டால் திரும்ப கிடைக்குமா என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு இந்த வழக்கில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.