டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி போராட்டம் - 10 பேர் மீது போடப்பட்ட வழக்கு ரத்து
மதுவால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும், குடியிருப்புப் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடையை அமைக்கும் முடிவை கேள்வி கேட்கும் உரிமை உள்ளது.
Published : December 1, 2025 at 5:48 PM IST
மதுரை: டாஸ்மாக் மதுக்கடைக்கு எதிராக போராடிய நபர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், அழகன்குளம் கிராமத்தில் நாடார் வலசை என்ற பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 6 ஆம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் சட்ட விரோதமாக ஒன்று கூடியதாக கூறி கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேவிபட்டினம் காவல் நிலையத்தில் பக்ருதீன் என்பவர் உள்பட 10 பேர் மீது புகார் கொடுத்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் தேவிபட்டினம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் தங்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி பக்ருதீன் உள்ளிட்டோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் யாசர் அரஃபாத் ஆஜராகி, ''அமைதியான கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட மதுக்கடையை அகற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் இணைந்து ஜனநாயக முறையில் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இது போன்ற பல்வேறு வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. எனவே இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்'' என வாதிட்டார்.
இதை பதிவு செய்த நீதிபதி புகழேந்தி, பொதுமக்கள் அமைதியான முறையில் கூடுவதற்கும், அரசின் கொள்கைகளுக்கு எதிராகவும் தங்களது நியாயமான குறைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும், போராட்டம் நடத்தவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் படி உரிமை உண்டு. குடிபோதையின் தீமைகள் குறித்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே திருவள்ளுவர், "துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்" (உறங்குபவர் இறந்தவருக்கு வேறல்ல; நஞ்சு உண்பவர் மது அருந்துபவருக்கு வேறல்ல) என்றும், "ஈன்றாள் முகத்தேயும், இன்னாதால் என்மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி" (மகன் மது அருந்தி மயங்கி கிடப்பதை பெற்ற தாய் கூட பார்க்க விரும்பமாட்டாள்) என்று குறிப்பிட்டுள்ளதை சுட்டிக் காட்டினார்.
மேலும் மதுவால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும், குடியிருப்புப் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடையை அமைக்கும் முடிவை கேள்வி கேட்கும் உரிமை உள்ளது. மேலும் அமைதியான கூட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் படி சட்ட விரோத கூட்டம் என்ற வரையறைக்குள் வராது என்றார். சட்டப்பூர்வமான ஒரு பொதுக் காரணத்திற்கு செயல்படும் தனிநபர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் நடைமுறைகளை தொடர்வது நீதி அமைப்பை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறிய நீதிபதி புகழேந்தி 10 பேர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.