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தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவ வழக்கு முடித்து வைப்பு

அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இழப்பீட்டை அரசு உயர்த்தி வழங்கும் என நம்பிக்கை தெரிவிப்பதாகக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 5:43 PM IST

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மதுரை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரிய வழக்கை மதுரை அமர்வு முடித்து வைத்தது.

மதுரை பி.பி குளத்தை சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவர் மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்ய உத்தரவிடக் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதேபோல, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவ விசாரணையை முறையாக கண்காணிக்கவில்லை எனக்கூறி தற்போதைய சிபிஐ இயக்குநர் பிரவீன் மீது, நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி கண்ணன் என்பவரும் மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு வழக்கானது சி.வி கார்த்திகேயன் மற்றும் சக்திவேல் அமர்வு முன்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், வழக்கறிஞர் கண்ணனின் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், வரும் திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 28) மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில், இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், “நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையிலேயே சிபிஐ விசாரணை முடித்து கீழமை நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள், சாட்சிகள் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிக்கே தெரியும் என்பதால் இந்த சூழலில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்காது” எனக் கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

பிரதான வழக்கை பொறுத்தவரை, அரசு தரப்பில், “சில அலுவலர்கள் மீதான நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டது ஏன் ஏற்கப்பட்டது? என்பது தொடர்பான விபரங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன” என தெரிவித்தனர்.

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அதற்கு நீதிபதிகள், அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இழப்பீட்டை அரசு உயர்த்தி வழங்கும் என நம்பிக்கை தெரிவிப்பதாகக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

தூத்துக்குடியில் இயங்கி வந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக் கோரி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், போராட்டத்தின் 100-வது நாளான கடந்த 2018 மே 22ஆம் தேதியன்று, அப்பகுதி மக்கள் ஒன்று திரண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.

அப்போது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 13 பேர் கொல்லப்பட்டனர், நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு
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COURT ORDER ON THOOTHUKUDI FIRING

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