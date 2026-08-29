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வாணியம்பாடியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் வளாகம் - உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நேரில் ஆய்வு

கோயிலை அகற்றுவதற்கு பதிலாக நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் மாற்றி பக்தர்கள் வழிபாடு செய்யும் வகையில் ஏற்பாடுகளை செய்ய அதிகாரிகளை நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நேரில் ஆய்வு
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நேரில் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 3:17 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமையவுள்ள இடத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடியில் உள்ள அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில், சுமார் 125 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதே இடத்தில் கடந்து 31 ஆண்டுகளாக மாவட்ட உரிமையில் நீதிமன்றமும் (DISTRICT MUNSIF COURT), கடந்த 17 ஆண்டுகளாக சார்பு நீதிமன்றமும் (SUBCOURT) செயல்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 90 ஆண்டுகளாக வாணியம்பாடி தாலுகாவாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், நீதிமன்றங்கள் தனித்தனியாக உள்ளதால், பொதுமக்களுக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும் மிகுந்த சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வாணியம்பாடியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர்கள், பொதுமக்கள் நீண்டகாலமாக தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், நீதிமன்ற அமைப்பதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 2 ஏக்கர் 64 சென்ட் அளவிலான நிலத்தின் தரம், கட்டட வடிவமைப்பு வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியும், திருப்பத்தூர் மாவட்டப் பொறுப்பு நீதிபதியுமான நீதியரசர் பி.பி.பாலாஜி இன்று (ஆக.29) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

இந்த ஆய்வின்போது திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமார், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அக்ஷய் அனில் வாக்ரே, மாவட்ட நீதிபதி செல்வம், வாணியம்பாடி நீதிமன்ற நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

இதனிடையே, நீதிமன்றம் அமைப்பதற்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தில் சுமார் 70 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் நாள்தோறும் பக்தர்கள் தொடர்ந்து வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சூழலில், ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைப்பதற்காக கோயிலை அப்புறப்படுத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், பொதுமக்கள், இந்து அமைப்பினர் அப்பகுதியில் திரண்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், கோயிலைப் பார்வையிட்ட நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, கோயிலை அகற்றுவதற்கு பதிலாக மாற்று இடத்தில் மாற்றி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆய்வுச் செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், கட்டப்படவுள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தின் முன்பகுதி (அல்லது) வளாகத்திற்குள் பொருத்தமான இடம் ஒன்றைத் தேர்வுச் செய்து பொதுமக்கள் எளிதில் வந்து வழிபாடு செய்து செல்லும் வகையில் கோயிலை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.

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TAGGED:

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நேரில் ஆய்வு
வாணியம்பாடி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம்
VANIYAMBADI TALUK
CHENNAI HIGH COURT JUDGE
VANIYAMBADI COURT BUILDING

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