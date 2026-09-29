அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் முறைகேடு புகார்; லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அனுப்பப்பட்டும் ஏன் விசாரணை நடைபெறவில்லை? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : September 29, 2026 at 10:33 PM IST
மதுரை: அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் உரிய விசாரணை நடத்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜெகன் ராஜ் எனபவர் இந்த புகார் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைகள் தாக்கல் செய்த மனுவில், "தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்த பிறகு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விசாரணை நீதிமன்றங்களுக்கு சட்ட அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். விசாரணை நீதிமன்றங்களில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கு பல லட்சம் பணம் லஞ்சமாக பெறப்பட்டுள்ளது.
உதாரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தவெக மாவட்ட பொறுப்பில் இருந்த அனீஸ் என்பவர் ஒரு பெண் வழக்கறிஞரிடம் பணம் கேட்டு பேசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் உள்ளது. அதில் ஒரு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு 15 லட்சம் வேண்டுமென்றும், பெண் வழக்கறிஞர் என்பதால் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் குறைத்து கொடுத்தால் போதும் என அனீஸ் அந்த பெண் வழக்கறிஞரிடம் பேரம் பேசுகிறார். இதை அந்த பெண் வழக்கறிஞர் வீடியோவாக பதிவு செய்து பதிவேற்றம் செய்து உள்ளார்.
இதேபோல் வழக்கறிஞர் அகஸ்டின் என்பவரிடமும் பேரம் பேசியதாக அந்த ஆடியோவில் உள்ளது. அவர் தற்போது அரசு வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியவுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொறுப்புகளில் இருந்து அனீஸ் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
எனவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள விசாரணை நீதிமன்றங்களில் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் பெரும் சந்தேகத்தை எழுப்பி உள்ளது. எனவே இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதி முருகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஹரித் சபரி, "
கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் பணம் பெற்றதற்கான ஆடியோ ஆதாரங்கள் உள்ளது. எனவே லஞ்ச ஒழிப்பு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் புகார் குறித்து உரிய துறையிடம் விவரம் கேட்கப்பட்ட உள்ளது. பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வேண்டும்" என கோரினார்.
அப்போது பேசிய நீதிபதி, "அரசு வழக்கறிஞர் பணியை யார் விற்பனை செய்தது" என கேள்வி எழுப்பினர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சார்ந்த அனீஸ் என்பவர் தான் இந்த வேலையை செய்துள்ளார் என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதி, "அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அனுப்பப்பட்டும் ஏன் விசாரணை நடைபெறவில்லை. புகார் வந்தால் விசாரிக்க மாட்டீர்களா?
லஞ்சம் கொடுப்பதும் குற்றம், வாங்குவதும் குற்றம். எனவே இரண்டு தரப்பு மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும். லஞ்சம் கொடுத்துவிட்டு இவர்கள் அரசு வழக்கறிஞர்களாக வர வேண்டுமா? இவர்கள் எல்லாம் நாட்டை காப்பாற்றுவார்களா? அல்லது சட்டத்தைப் பாதுகாப்பார்களா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து இந்த புகார் மனு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.