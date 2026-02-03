முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசு ஒப்புதல் கிடைத்ததும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் சென்னை, மதுரை கோவை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் டெண்டர் ஒதுக்கீடு செய்ததில் 98 கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளித்தது.
அந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில் அறப்போர் இயக்கம் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர மத்திய அரசு அனுமதி பெறுவதில் ஏன் தாமதம் ஏற்பட்டது? என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆணையர் மற்றும் இயக்குனருக்கு ஆணையிட்டது.
அதன்படி பொதுத்துறை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குனர் சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதற்கு மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெறுவதில் வேண்டுமென்றே காலதாமதம் ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு தரப்பில், வழக்கு தொடர ஒப்புதல் கோரி அனுப்பிய கடிதம், மத்திய அரசிடம் நிலுவையில் இருந்தது. பலமுறை நினைவூட்டல் கடிதங்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்த விவகாரத்தில் பொதுப்பணித்துறை வேகமாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்.
தவறு செய்த எந்த அதிகாரியையும் அரசு பாதுகாக்கவில்லை. ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.