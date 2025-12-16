ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான முறைகேடு வழக்கு; உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டதை நீதித்துறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்த முடியுமா? என்பது பற்றி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்புகளை மேற்கோள்காட்டி தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளிக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 16, 2025

சென்னை: மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டியதில் முறைகேடு செய்ததாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், நாகப்பட்டினம், விருதுநகர், திருப்பூர், கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி ஆகிய 11 மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டன.

முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த மருத்துவ கல்லூரிகள், தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கட்டப்படவில்லை என்றும், மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டியதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்று உள்ளதாகவும், இது சம்பந்தமாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி என்.ராஜசேகரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், ''மத்திய அரசின் 60 சதவீதம் நிதி பங்களிப்புடன் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளதால், இந்த விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும். சிபிஐ உள்ளிட்ட மத்திய புலன் விசாரணை அமைப்புகள் விசாரணை செய்ய வழங்கப்பட்டிருந்த அனுமதியை திரும்பப் பெற்று தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.

எனவே, தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ள இந்த அரசாணையை ரத்து செய்து, எனது புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கும் படி சிபிஐக்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என்று விவசாயி என்.ராஜசேகரன் தாக்கல் செய்த மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், ''மனுதாரரின் புகார் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரணை நடத்தியது. அந்த விசாரணையில் புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என தெரிய வந்ததை அடுத்து, புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டது'' என்று தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து முகாந்திரம் இல்லை என புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டதை நீதித்துறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்த முடியுமா? என்பது பற்றி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்புகளை மேற்கோள்காட்டி விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள், விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

