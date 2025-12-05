''திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பாக விமர்சனம் செய்வதை ஏற்க முடியாது'' - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
Published : December 5, 2025 at 7:22 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் குறித்து பொது வெளியிலோ அல்லது சமூக ஊடகங்களிலோ தேவையின்றி விமர்சனம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட ஆட்சியர் மீது தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நடைபெற்றது. நிர்வாக நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், நீதிபதி ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இருதரப்பு வாதங்கள் நடைபெற்றன.
அப்போது நீதிபதிகள், ''இந்த வழக்கில் யாரெல்லாம் எதிர்மனுதாரராக சேர விரும்பினார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்கலாம். அதற்கான கால அவகாசம் வழங்கப்படும். இந்த மனுக்கள் அனைத்தும் வரும் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி) விசாரணை செய்யப்படும். அதற்கு பிறகு புதிதாக வரும் மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது'' என்றனர்.
அரசு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் சண்முகசுந்தரம் ஆஜராகி வாதம் செய்த போது தீபத்தூண் தர்காவுடையது என கோருகிறீர்களா? என்று வக்ஃபு வாரியத்திடம் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். இதைத்தொடர்ந்து ''இந்த நீதிமன்றமே அனைத்திற்கும் கடைசி நிவாரணம். நீதிமன்றம் அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கும் அளவிற்கு நடந்து கொள்ளாதீர்கள்'' என நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை செய்தனர்.
மேலும் நீதிபதிகள், ''திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பிறப்பித்த உத்தரவுகள் குறித்து பொதுவெளியிலோ அல்லது சமூக ஊடகங்களிலோ தேவை இல்லாமல் விமர்சனம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது'' என, கடுமையாக எச்சரித்தனர்.