காஞ்சிபுரம் கோயிலில் வடகலை பிரிவினர் பிரபந்தம் பாட அனுமதித்த உத்தரவு ரத்து; உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி
1915ஆம் ஆண்டு தென்கலை பிரிவினருக்கு சாதகமாக அளித்த தீர்ப்பினை அவமதித்ததாக கூறி கோயில் உதவி ஆணையருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருந்தது.
Published : December 1, 2025 at 10:14 PM IST
சென்னை: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் பிரபந்தம் பாட வடகலை பிரிவினருக்கு அனுமதி வழங்கி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் வரதராஜபெருமாள் கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவில் தென்கலை பிரிவினர் மட்டும் பிரபந்தம் பாட அனுமதித்து கோயில் உதவி ஆணையர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, வடகலை பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், முதல் 3 வரிசைகளில் தென்கலை பிரிவினரும், அவர்களுக்குப் பின்னர் வடகலைப் பிரிவினரும் அமர அனுமதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
மேலும், முதலில் தென்கலை பிரிவினர் ஸ்ரீசைல தயாபத்ரம் படிக்கவும், அதன் பிறகு வடகலை பிரிவினர் ஸ்ரீராமானுஜ தயாபத்ரம் படிக்கவும், பின்னர் 2 பிரிவினரும் இணைந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பாடவும் அனுமதி அளித்த உயர் நீதிமன்றம், இறுதியாக தென்கலைப் பிரிவினர் மணவாள மாமுனிகள் வாழி திருநாமமும், வடகலைப் பிரிவினர் தேசிகம் வாழி திருநாமமும் பாட அனுமதித்து 2022 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தென்கலை பிரிவினர் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர். அதே போல வடகலை பிரிவினர் தலையிடுவதை தடுக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்கக்கோரியும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. கடந்த 1915 ஆம் ஆண்டு தென்கலை பிரிவினருக்கு சாதகமாக அளித்த தீர்ப்பினை அவமதித்ததாக கூறி கோயில் உதவி ஆணையருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருந்தது.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆர்.சுரேஷ்குமார் மற்றும் எஸ்.சவுந்தர் அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வரும் வடகலை, தென்கலை பிரச்னையில் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் பிரபந்தம் பாட தென்கலை பிரிவினருக்கு என்று தனிப்பட்ட உரிமை வழங்கி 1915, 1963ம் ஆண்டுகளில் உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புகளை நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டி, வடகலை பிரிவினரையும் பிரபந்தம் பாட அனுமதித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: வாகன எப்.சி கட்டண உயர்வை கண்டித்து டிசம்பர் 9 முதல் வேலைநிறுத்தம் – லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம்
மேலும் கடந்த 1915 மற்றும் 1969 ஆம் ஆண்டுகளில் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோயில் உதவி ஆணையருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், தேவைப்பட்டால் காவல்துறையின் உதவியை பாதுகாப்புக்காக கோரலாம் என்றும் உத்தரவிட்டனர்.