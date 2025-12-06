ETV Bharat / state

பெல் நிறுவன ஊழியர்களை 4 மாதங்களில் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பெல் நிறுவனம் தனது செலவினங்களை குறைப்பதற்காகவே ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி, சொந்த ஊழியர்களையே அவுட்சோர்சிங் செய்தது தெளிவாகிறது. அத்தகைய நடைமுறை நியாயமானது அல்ல என நீதிபதி தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: திருச்சி பெல் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களை 4 மாதங்களில் நிரந்தர பணியாளர்களாக வரன்முறைப்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்சி, திருவெறும்பூர் பெல் நிறுவனத்தில் உள்ள பெல் வளாக ஒப்பந்த தொழிலார் நலச்சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் எம்.சேகர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "பெல் நிறுவனத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1121 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் செலவினங்களை குறைப்பதற்காக, பெல் காம்ப்ளக்ஸ் கூட்டுறவு தொழிலாளர் ஒப்பந்த சங்கத்தை பெல் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த பெல் காம்ப்ளக்ஸ் சங்கம் நியாயமான அமைப்பு அல்ல என்றும், தொழிலாளர் சேர்ப்பு, வேலைவாய்ப்பு பறிப்பு, நிதி சலுகைகள் பறிப்பு ஆகியவற்றுக்காக உருவாக்கப்பட்ட போலியான பெயரளவிற்கான ஓர் அமைப்பு என்றும், அதன் கட்டுப்பாடு முழுவதும் பெல் நிறுவனத்திடமே உள்ளது.

எனவே, தங்கள் தற்காலிக பணியை வரன்முறைபடுத்தி, நிரந்தர ஊழியர்களாக நியமனம் செய்ய கோரிய மனுவை மத்திய தொழிற்துறை தீர்ப்பாய தொழிலாளர் நீதிமன்றம் நிராகரித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஹேமந்த் சந்திரகௌடர் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு பணி வழங்கியது, ஊதியம் வழங்குவது, சங்க உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கியது, நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு இணையாக ஓய்வுபெறும் வயதை 58 லிருந்து 60 ஆக உயர்த்தியது என்று அனைத்தையும் பெல் நிறுவனம் மேற்கொண்டது.

இதுதொடர்பான ஆவணங்களை தொழிலாளர் நீதிமன்றம் பரிசீலிக்க தவறிவிட்டதாக வாதங்களை முன்வைத்தனர். பெல் காம்ப்ளக்ஸ் கூட்டுறவு தொழிலாளர் ஒப்பந்த சங்கம் மற்றும் பெல் நிறுவனம் இடையேயான எந்த ஒப்பந்தமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை" எனவும் வாதிடப்பட்டது.

பெல் நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், பெல் காம்ப்ளக்ஸ் சங்கத்தை பெல் நிறுவனம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவில்லை என்றும், அவுட்சோர்சிங் அடிப்படையில் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது எனவும் தெரிவித்தார். மேலும், தேர்தல் நடத்த தவறிய நிலையிலேயே, பெல் நிறுவனத்தின் அதிகாரியை, சங்கத்தை நிர்வகிப்பதற்காக தனி அலுவலராக தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு, நீதிபதி ஹேமந்த் சந்திரகௌடர் பிறப்பித்த உத்தரவில், ''பெல் மற்றும் பிற அரசு அல்லது பொது அமைப்புகளிடம் இருந்தும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தம் மூலம் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை பெறுவதை முதன்மை நோக்கமாக கொண்ட பெல் காம்ப்ளக்ஸ் சங்கத்தின் மீது அதிகாரத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் வைத்திருந்தது ஆவணங்களில் இருந்து தெளிவாக தெரிகிறது'' என்று கூறி உள்ளார்.

ஆதாரங்களையும், பதிவுகளையும் தவறாக புரிந்து கொண்டு தன்னிச்சையாகவும், விபரீதமாகவும் தொழிலாளர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்யப்படுகிறது. மனுதாரர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் பெல் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களாக தான் கருதப்பட வேண்டும். ஓராண்டில் 240 நாட்களுக்கு மேல் பணிபுரிந்த அனைவரையும் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு இணையான அனைத்து சலுகைகளுடன் பணியை வரன்முறைப்படுத்த வேண்டும். இந்த பணிகளை 4 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும்'' என்று தீர்ப்பளித்துள்ளார்.

மேலும், பெல் நிறுவனம் தனது செலவினங்களை குறைப்பதற்காகவே ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி, சொந்த ஊழியர்களையே அவுட்சோர்சிங் செய்தது என்பது தெளிவாகிறது. அத்தகைய நடைமுறை நியாயமானது அல்ல என்றும், சட்டப்பூர்வ கடமைகளை தவிர்ப்பதற்கான தந்திரம் என்றும், நியாயமற்ற தொழிலாளர் நடைமுறைக்கு சமமானது என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

