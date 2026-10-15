தமிழ்நாடு அரசின் அரிசி ஆலைக்கு எதிராக சுடுகாட்டில் போராட்டம் - உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி
சுடுகாடு என்பதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது, வேறு காரணங்கள் இல்லை என காவல்துறை தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
Published : October 15, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தமிழ்நாடு அரசின் அரிசி ஆலைக்கு எதிராக சுடுகாட்டில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள சித்தர்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த அன்புராஜ் என்பவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், “எங்களது கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நவீன அரிசி ஆலையால் மாசு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகாரளித்து வந்தனர்.
இந்த ஆலையை மூடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அடிப்படையில் ஆலை மூடப்பட வேண்டியது தான். எனவே இது தொடர்பாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டுமென 2010-ம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செயல்பட்டு வரும் ஆலையால் கிராம மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும், எனவே ஆலைக்கு எதிராக சுடுகாட்டில் போராட அனுமதி கோரியும் அனுப்பிய விண்ணப்பத்தை காவல் துறையினர் நிராகரித்தனர். எனவே, சுடுகாட்டில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்” என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சுடுகாடு என்பதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. வேறு காரணங்கள் எதுவும் இல்லை. நவம்பர் 29-ம் தேதி போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ”ஏற்கனவே ஜூலையில் அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்பதால் தற்போது போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது” என தெரிவித்தார். இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ”போராட்டத்துக்கு சரியான இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளீர்கள். போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு முன், இதில் கலந்து கொள்பவர்களின் விவரங்களை கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
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இறந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு எந்த தொந்தரவும் தரக்கூடாது. பொதுமக்கள் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் தர கூடாது. மீறினால் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சுடுகாட்டில் போராட்டம் நடத்துவதால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என காவல்துறை தெரிவித்தை ஏற்க முடியாது” என கூறி நவம்பர் 29-ஆம் தேதி போராட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டார்.