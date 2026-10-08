தகாத உறவிற்காக குழந்தைகளை கொன்ற அபிராமியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
குழந்தைகளை கொன்ற வழக்கில் அபிராமிக்கு சாகும் வரை எந்த சலுகைகளும் இல்லாமல் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி காஞ்சிபுரம் முதன்மை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது.
Published : October 8, 2026 at 2:52 PM IST
சென்னை: தகாத உறவுக்காக பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு பாலில் விஷம் கலந்து கொடுத்து கொலை செய்த அபிராமியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் அங்கனீஸ்வரர் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் விஜய், இவரது மனைவி அபிராமி. இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணமாகி அஜய் என்கிற 6 வயது மகனும், கார்னிகா என்கிற 4 வயது மகளும் இருந்தனர். இந்நிலையில், அபிராமிக்கும் அதே பகுதியில் உள்ள பிரியாணி கடையில் பணியாற்றி வந்த மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவருக்கும் இடையே திருமணத்தை மீறிய உறவு ஏற்பட்டு, நீண்ட நாட்களாக பழகி வந்தனர்.
தங்களது திருமணத்தை மீறிய உறவிற்கு இடையூறாக இருந்ததால், அபிராமி, தனது மகன் மற்றும் மகளுக்கு பாலில் அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்து கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு கொலை செய்தார். பின்னர், கேரளா தப்பி செல்வதற்காக அபிராமி முயன்ற போது கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து காவல் துறையினர் அவர்களை கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம், தமிழ்நாட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த கொலை தொடர்பாக குழந்தைகளின் தந்தை விஜய் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து குன்றத்துார் காவல் துறையினர் விசாரணை செய்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை முதலில் செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
பின்னர், காஞ்சிபுரம் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிந்து கடந்த 2025 ஜூலை 24 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில், தாய் அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரம் குற்றவாளி என அறிவித்த நீதிமன்றம், அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரம் செய்த குற்றம் மிகவும் கொடூரமானது. அதற்கு ஆயுள் தண்டனை என்பது குறைவானதாகவே கருதப்படும் என்பதால் இருவருக்கும் சாகும் வரை எந்த சலுகைகளும் இல்லாமல் தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் என தீர்ப்பு அளித்தது.
இதையடுத்து தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை உத்தரவை எதிர்த்து அபிராமி மேல்முறையீட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு நீண்ட நாட்களாக நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
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இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக சிறையில் இருப்பதால் அதற்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என அபிராமி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார் மற்றும் கே. ராஜசேகர் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அபிராமி தரப்பில், குற்ற சம்பவத்தில் மனுதாரரை தொடர்புபடுத்த எந்த நேரடி ஆதாரமும் இல்லை என்பதால், தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதத்தைக் கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கில் முதல் சாட்சியான அபிராமியின் கணவர் அளித்த சாட்சியத்தில், குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த பால் கசப்பாக இருந்ததாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். வழக்கு ஆதாரங்களை பார்க்கும் போது, தற்போதைய நிலையில், தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க தகுதியான வழக்கு இது அல்ல எனக் கூறி, அபிராமியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், பிரதான மேல் முறையீட்டு வழக்கை நவம்பர் 4-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் தள்ளிவைத்தனர்.