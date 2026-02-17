ரூ.50 ஆயிரம் அபராத உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு; உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி
ஒவ்வொரு முறை விசாரணையின்போதும், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுவதாக தமிழ்நாடு அரசு உறுதியளித்துவிட்டு நடைமுறைபடுத்தவில்லை. தீர்ப்பை நிறைவேற்றாமல் இருந்ததற்கு காரணத்தை தெரிவிக்காததால் ரூ.50 ஆயிரம் விதித்து தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
சென்னை: பதிவுத்துறையில் பதவி உயர்வு வழங்காதது குறித்த வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பதிவுத்துறையில் பதிவாளராக இருந்த நாகராஜன், ''தன்னை விட குறைவான தகுதி உடையவர்களுக்க பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தகுதி இருந்தும் தனக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. அதனால், தனக்கு பதவி உயர்வு வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என்று கடந்த 2019ம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, நாகராஜனுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என 2021ல் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்கிற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தது.
இதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத தமிழக அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை நாகராஜன் தாக்கல் செய்தார். அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்ததுடன் 6 வாரங்களில் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்று கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம். ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், திட்டமிட்டு காலதாமதம் செய்யவில்லை. உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருந்ததால் முடிவுக்காக காத்திருந்தோம். பணிமூப்பு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதால் நீதிமன்ற உத்தரவை அப்போது நிறைவேற்ற முடியவில்லை' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அரசே நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடர்ந்து விட்டு, அதனால் காலதாமதம் ஏற்பட்டது என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது. பதவி உயர்வு வழங்க எந்த நீதிமன்றமும் தடை விதிக்காத போது அதை அமல்படுத்துவதில் அரசுக்கு என்ன சிக்கல் உள்ளது?
ஒவ்வொரு முறை விசாரணையின் போதும், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுவதாக தமிழ்நாடு அரசு உறுதியளித்து விட்டு அதை நடைமுறைபடுத்தவில்லை. தீர்ப்பை நிறைவேற்றாமல் இருந்ததற்கு காரணத்தை தெரிவிக்காததால், 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அதனால், தனி நீதிபதி பிறப்பித்த அபராத உத்தரவை ரத்து செய்ய முடியாது. உடனடியாக 50 ஆயிரம் அபராதத்தை நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும்' என உத்தரவிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.