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ஊழல் வழக்குகளில் அமைச்சர்களை ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பாதுகாக்கின்றனர் - உயர்நீதிமன்றம் வேதனை

உயர்நீதிமன்றம் பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பொதுத்துறை செயலாளரும் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 7:41 PM IST

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சென்னை: ஊழல் வழக்குகளில் அமைச்சர்கள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளையும், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் அமைச்சர்களையும் பாதுகாக்கின்றனர் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான 98 கோடி ரூபாய் டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில், அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், 'இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதுசம்பந்தமாக கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி விளக்கம் அளித்து, பொதுத்துறை செயலாளருக்கு மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. மத்திய அரசின் கடிதத்துக்கு பதிலளிக்க ஒரு வார கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்' என லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி முதல் இந்த விவகாரம், பொதுத்துறை செயலாளரிடம் நிலுவையில் உள்ளது. ஏன் நிலுவையில் உள்ளது என பொதுத்துறை தரப்பில் எந்த விளக்கமும் இல்லை.

கடந்த ஐந்து மாதங்களாக பொதுத்துறை செயலாளரிடம் இந்த கோப்புகள் நிலுவையில் வைத்தது ஏன் என பொதுத்துறை செயலாளராக பதவி வகித்து ஓய்வுபெற்ற ரீட்டா ஹரிஷ் தாக்கர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் என்ன நடந்தது என்று நீதிமன்றத்துக்கு தெரிய வேண்டும்.

ஊழல் வழக்குகளால் மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்து விடுவார்கள். சாதாரண மனிதர்கள் மீது வழக்கு என்றால், குழு அமைத்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அமைச்சர் வழக்கில் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தேர்தல் காரணமாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அரசு கூறுவதை ஏற்க முடியாது.

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தேர்தல் நடைபெற்றால் அனைத்து வழக்கையும் நிறுத்தி விட முடியுமா? அனைத்து ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளும் தேர்தல் வேலையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனரா? ஊழல் வழக்குகளில் அமைச்சர்கள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளையும், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் அமைச்சர்களையும் பாதுகாக்கின்றனர்.

ஊழல் வழக்கில் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை என்பதால் தான் நீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறது. உயர்நீதிமன்றம் பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தற்போது பொதுத்துறை செயலாளரும், இதுசம்பந்தமாக விளக்கமளிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

SP VELUMANI
அறப்போர் இயக்கம்
எஸ்பி வேலுமணி
MADRAS HIGHCOURT
HC COMMENTS IN SP VELUMANI CASE

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