ஆதிச்சநல்லூர் அருங்காட்சியக சீரமைப்பு விவகாரம் - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
அருங்காட்சியகம் அமைத்த பிறகு தொல்லியல் சுற்றுலாத்தலமாக ஆதிச்சநல்லூர் மேம்படுத்தப்படும் என தொல்லியல் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 13, 2026 at 10:39 PM IST
மதுரை: ஆதிச்சநல்லூரில் ஆன்-சைட் அருங்காட்சியகத்தில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளக் கோரிய மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி முத்தாலக்குறிச்சி காமராஜ் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் அமைந்துள்ள, டிசம்பர் 2023 வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த ஆன்-சைட் அருங்காட்சியகத்தில் புனரமைப்பு மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். எதிர்காலத்தில் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய சேதங்களைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு, உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தொல்லியல் துறை தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், "அருங்காட்சியகம் அமைத்த பிறகு தொல்லியல் சுற்றுலாத்தலமாக ஆதிச்சநல்லூர் மேம்படுத்தப்படும். தொல்லியல் சின்னங்களை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் மனுவை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.