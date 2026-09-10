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திரைப்படங்களில் கதாநாயகன்; நிஜத்தில் வில்லன்- முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து டிடிவி தினகரன் காட்டம்

அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு தற்போது விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாக டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டி
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 2:08 PM IST

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திருச்சி: “விஜய் திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாகத் தோன்றினாலும், நிஜத்தில் அவர் ஒரு வில்லன் தான்" என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் திருச்சியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதி ஒன்றில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அரசியல் மற்றும் மக்கள் நலம் சார்ந்த பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசினார்.

முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய அவர், "விஜய் திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாகத் தோன்றினாலும், நிஜத்தில் அவர் ஒரு வில்லன் தான். வரவிருக்கும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு எதிராகப் பொது வேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்துவது நல்ல யோசனை. இதுகுறித்து கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் விரிவாகக் கலந்தாலோசித்து இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய சட்டமன்றம் ஏற்புடையது அல்ல

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய சட்டமன்ற வளாகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டிருப்பது குறித்துப் பேசிய டிடிவி தினகரன், "மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய மற்றும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்தில் புதிய சட்டமன்றத்தை அமைக்கத் தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்திருப்பது எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையது அல்ல. தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் வீட்டிற்கு அருகிலேயே சட்டமன்றத்தைக் கொண்டு வரத் திட்டமிடுகிறார்களோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது" என்றார்.

அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு

அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன், "அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தற்போது விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது" என குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

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முற்றுப்புள்ளி வைத்த டிடிவி தினகரன்

அதிமுக மற்றும் அமமுக இணைவது குறித்து தகவல்கள் வெளியாவதாக செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்படப் போகிறது என்று வெளியாகும் செய்திகளில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை" என விளக்கமளித்து வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

TAGGED:

டிடிவி தினகரன் காட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய்
நிஜத்தில் வில்லன்
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