''சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக ரத்தவியல், எலும்பு மஜ்ஜை பிரிவு'' - அசத்தும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை!
ரத்தப் புற்றுநோய், ரத்த உற்பத்தி, வெள்ளை அணுக்கள், தட்டை அணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கான பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படும். மேலும் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை மருத்துவமனையில் விரைவில் வர உள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 8:15 PM IST
மதுரை: சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தான் ரத்தவியல் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.
தென் மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுவது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை. தலைநகர் சென்னையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு இணையாக பல்வேறு நவீன மருத்துவ கட்டமைப்புகளையும், வசதிகளையும் கொண்டதாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை திகழ்ந்து வருகிறது.
இங்கு கிடைக்கும் நவீன சிகிச்சையின் பொருட்டு பல தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த மருத்துவப் பயனாளர்கள் வந்து தங்களுக்கான சிகிச்சைகளை பெற்றுச் செல்கின்றனர். இந்த நிலையில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் அடுத்த மைல்கல்லாக ரத்தவியல் துறை மற்றும் புறநோயாளிகள் துறை புதிதாக இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கலந்து கொண்டு ரத்தவியல் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை பிரிவை தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவமனை முதல்வர் டாக்டர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார், ''மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அடுத்த மைல் கல்லாக ரத்தவியல் துறை மற்றும் புறநோயாளிகள் பிரிவு இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக் கிழமை தோறும் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 12 மணி வரை இங்கு புறநோயாளிகள் பிரிவு செயல்படும். அதனை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இந்த பிரிவில் ரத்தப் புற்றுநோய் மற்றும் ரத்த உற்பத்தி, வெள்ளை அணுக்கள், தட்டை அணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கான தகுந்த பரிசோதனைகள் மற்றும் உரிய சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படும். மேலும் அடுத்த கட்ட அதி நவீன உயர் சிகிச்சையான எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை வசதிகள் இந்த மருத்துவமனையில் கூடிய விரைவில் வர உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ''90% ஆண்கள் மதுவால் உயிரிழப்பு.. இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்'' - வானதி சீனிவாசன்!
ரத்தவியல் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை பிரிவு, சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தென்மாவட்டங்களில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரும் பயனடைவார்கள்'' என்று டாக்டர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கூறினார்.