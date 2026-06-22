'1091' சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையை உதவிக்கு அழைக்க இனி இந்த எண்ணை டயல் செய்தால் போதும்
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கான பிரத்யேக உதவி எண்ணாக 1091 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 6:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சிங்கபெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் உதவி எண்ணை தமிழக காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த உடன் முதல்வர் விஜய் 3 முக்கிய திட்டங்களை தொடக்கி வைத்தார். குறிப்பாக பெண்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்தை அவர் அண்மையில் தொடங்கி வைத்தார்.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை (SSF) என்பது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி காவல் உதவியை வழங்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, சிங்கப்பெண் சிறப்புப் அதிரடிப்படையின் செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்தவும், அவசர அழைப்புகளுக்கு விரைவான நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளவும், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கான பிரத்யேக உதவி எண்ணாக 1091 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '1091 என்ற உதவி எண் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கான பிரத்யேக உதவி 112 அவசர கால உதவி எண்ணுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவசர காலங்களில் தகவல் பரிமாற்றம் வேகமாக நடைபெறுவதுடன் சம்பவ இடத்திற்கு உடனடி காவல் உதவி வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் காவல் உதவியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் பெறும் வகையில், 1091 என்ற ஒரே உதவி எண் மூலம் நேரடியாக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை தொடர்பு கொள்ளும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் 1091 உதவி எண்ணிற்கு வரும் ஒவ்வொரு அவசர அழைப்பிற்கும் உடனடி கவனம் செலுத்தும் வகையில், மாநில காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்காக கூடுதல் பிரத்யேக அழைப்பு ஏற்கும் வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மையம் 24 மணி நேரமும், வாரத்தின் அனைத்து நாட்களிலும் செயல்பட்டு பயிற்சி பெற்ற காவலர்களால் கண்காணிக்கப்படுகின்றது.
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1091 உதவி எண்ணிற்கு அழைப்புவந்தவுடன், அந்த தகவல் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், அருகிலுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அல்லது ரோந்து குழுவிற்கும் அனுப்பப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து செல்லும் காவலர்கள் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் உதவியை வழங்கி, தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள்.
1091 உதவி எண்ணை 112 அவசர கால உதவி சேவையுடன் ஒருங்கிணைத்ததன் மூலம், தகவல் பரிமாற்றம் வேகமாக நடைபெறுவதோடு, ஒருங்கிணைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டு, அவசர காலங்களில் இன்னும் விரைவான காவல் உதவி வழங்கப்படுகின்றது.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் தொந்தரவு, வன்முறை, குடும்ப வன்கொடுமை, பாலியல் துன்புறுத்தல், மிரட்டல் அல்லது உடனடி காவல் உதவி தேவைப்படும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் தயக்கமின்றி 1091 என்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதற்காக, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பிரத்யேக 1091 உதவி எண் மூலம் தமிழ்நாடு காவல்துறை தனது முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது' என்று தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.