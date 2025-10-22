ETV Bharat / state

இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய சென்னை... காலையில் ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்!

பெருங்களத்தூர் முதல் தாம்பரம் வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றன் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலைகளில் அதிகப்படியான போக்குவரத்து காவலர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு போக்குவரத்து நெரிசல் சீர் செய்யப்பட்டது.

சென்னையை நோக்கி படையெடுக்கும் மக்கள்
சென்னை திரும்பிய மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 22, 2025

சென்னை: தீபாவளி மற்றும் தொடர் விடுமுறையை சொந்த ஊர்களில் கொண்டாடி விட்டு சென்னையை நோக்கி திரும்பிய மக்களால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் இன்று காலை சில மணி நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் சென்னை மாநகரில் தங்கி பணிபுரிந்து வருபவர்கள், படித்து வருபவர்கள் உள்ளிட்டோர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டாடுவதற்கு குடும்பம் குடும்பமாக சென்றனர். இவர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சிறப்புப் பேருந்துகளும், தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட்டன. மேலும், விமானம் மற்றும் தங்கள் சொந்த வாகனங்களிலும் மக்கள் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

சென்னையிலிருந்து மட்டும் சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றதாக தகவல் வெளியானது. இதன் காரணமாக சென்னை மாநகரே வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. மேலும் முக்கிய சாலைகளான ஜிஎஸ்டி சாலை, அண்ணா சாலை, காமராஜர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, பழைய மகாபலிபுரம் சாலை உள்ளிட்டவை வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.

இதையடுத்து சென்னையிலிருந்து சென்ற பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களில் தீபாவளி பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடி விட்டு இன்று திரும்பினர். நேற்றிரவு முதலே சிறப்பு பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்கள், மற்றும் சொந்த வாகனங்களில் சென்னை திரும்பினர். இதன் காரணமாக அதிகப்படியான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் செங்கல்பட்டு, பரனுர் சுங்கச்சாவடி முதல் கூடுவாஞ்சேரி, ஊரப்பாக்கம், வண்டலூர், கிளாம்பாக்கம், பெருங்களத்தூர், தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் ஜிஎஸ்டி சாலைகளில் அதிகாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

பெருங்களத்தூர் முதல் தாம்பரம் வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றன் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலைகளில் அதிகப்படியான போக்குவரத்து காவலர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல் சீர் செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று காலை முதல் அதிகப்படியான பொதுமக்கள் சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்தனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது. பயணிகள் வசதிக்காக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதலாக 250 சிறப்பு மாநகரப் பேருந்து இயக்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: தொடரும் கனமழை: இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை?

மேலும் சென்னையை நோக்கி வந்த ஆம்னி பேருந்துகளை நேரடியாக ஜிஎஸ்டி சாலையில் அனுப்பாமல் செங்கல்பட்டில் திருப்பி விடப்பட்டு திருப்போரூர் வழியாக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை அடைய போலீசார் அறிவுறுத்தினர். அதே போல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் வழக்கமாக இயக்கப்படும் ரயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் சென்னை வந்தனர். இதனால் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இன்று காலை பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.

