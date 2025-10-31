ETV Bharat / state

காட்பாடியில் தேர் வேகத்தில் நகரும் வாகனங்கள்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி; வேலூர் எம்.பி. சொல்வதென்ன?

காட்பாடி சாலைகளில் பயணிக்கும் மக்கள் தினந்தோறும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குள்ளாகி வரும் நிலையில் மேம்பாலம் கட்டும் பணியை துரிதப்படுத்த வேண்டி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

போக்குவரத்து நெரிசலுடன் காணப்படும் சித்தூர் - கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை
போக்குவரத்து நெரிசலுடன் காணப்படும் சித்தூர் - கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: காட்பாடியின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துக் காணப்படுவதால் தாங்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதியாக காட்பாடி உள்ளது. இந்த பகுதியில் தான் அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வணிக வளாகங்கள் என பல்வேறு முக்கிய நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதன் காரணமாக , தங்களின் பல்வேறு பணிகளுக்காக அன்றாடம் காட்பாடிக்கு ஆயிரக்கணக்கில் பொதுமக்கள் வந்துச் செல்வதால் இப்பகுதி எப்போதும் கூட்ட நெரிசலுடனே காணப்படுகிறது. காட்பாடி - குடியாத்தம் சாலை மற்றும் சித்தூர் - கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை காட்பாடி வருவதற்கு முக்கிய வழித்தடங்களாக உள்ளன.

இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாகவே காலை வேளைகளில் காட்பாடி பகுதியில் மிகுந்த போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இன்று காலை அந்த சாலைகள் வழியாக பள்ளி, கல்லூரி, பணிக்கு செல்பவர்கள் வேன், இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் என வாகனங்களில் திரளாக அணிவகுத்து வந்தனர். இதன் விளைவாக சித்தூர் - கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 5 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் அணிவகுத்து நின்றன. இதேபோல், காட்பாடி–குடியாத்தம் சாலையில் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் வரை வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் அணிவகுத்து நின்றன. சுமார் 2 நேரம் நிலவிய இப்போக்குவரத்து நெரிசலை டிராஃபிக் போலீசார் சரிசெய்தனர்.

போக்குவரத்து நெரிசலுடன் காணப்படும் சித்தூர் - கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து பேசிய வாகன ஓட்டி எம். ராஜேஷ், "காட்பாடியில் கூட்ட நெரிசல் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஆகையால் உடனடியாக ஒரு மாற்று பாதையையோ அல்லது ஒரு மேம்பாலத்தை அரசு அமைத்து தர வேண்டும். குறிப்பாக காலை, மதியம் வேளைகளில் சரியான கட்டுப்பாடுகள் இன்றி லாரி போன்ற கனரக வாகனங்கள் செல்கின்றனர். இதுவே, போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முதல் காரணமாக உள்ளது. அதனை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அரசு கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுமக்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு விரைந்து மாற்றுப் பயணப்பாதையை உருவாக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: “மோடி தனது பொறுப்பை அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்” - பீகாரில் பிரதமரின் பேச்சுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்!

இதுகுறித்து வேலூர் தொகுதி எம்.பி கதிர் ஆனந்த் இடம் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் கேட்டபோது, "காட்பாடி அருகே புதிய ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான கோரிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டது. அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, டெண்டர் நடைமுறையும் முடிந்துவிட்டது. ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இன்னும் பணி துவங்கவில்லை. விரைவில் பணியைத் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதற்கு பின் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாது" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வேலூர்
காட்பாடி போக்குவரத்து நெரிசல்
போக்குவரத்து நெரிசல்
சித்தூர் கடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை
VELLORE KATPADI TRAFFIC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.