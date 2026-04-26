தலைநகர் நோக்கி படையெடுக்கும் சென்னைவாசிகள்... ஜிஎஸ்டி சாலையில் 2 கி.மீ. அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
தேர்தல் திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக சென்னையில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர்.
Published : April 26, 2026 at 4:13 PM IST
சென்னை: தேர்தல் திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருந்த சென்னைவாசிகள், தலைநகரை நோக்கி மீண்டும் படையெடுக்க தொடங்கி உள்ளதால் இன்று காலை முதலே சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்ற மக்கள் சென்னையை நோக்கிப் படையெடுத்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் இன்று காலை முதலே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை திரும்பும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை காலை முதல் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு விரைவுப் பேருந்துகள், ஆம்னி பேருந்துகள் மற்றும் தனியார் வாகனங்கள் என ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்னை நோக்கித் தொடர்ச்சியாக வந்தவண்ணம் உள்ளன.
இதன் காரணமாக, சென்னையை பிற மாவட்டங்களுடன் இணைக்கும் முக்கிய சாலையான ஜிஎஸ்டி சாலையில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் முதல் திருத்தேரி வரை வாகனங்கள் மிக மெதுவாக ஊர்ந்துவரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அணிவகுத்து நிற்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
பல்வேறு பகுதிகளில் போலீசார் போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்யும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் தொடர்ச்சியாக வாகனங்களின் வருகை அதிகரித்து வருவதால் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க: வாக்களித்துவிட்டு திரும்பும் மக்கள்: கிளாம்பாக்கம் மற்றும் தாம்பரத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்
மேலும் தென்மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற பகுதிகளில் இருந்து தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலை நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் இருக்க, செங்கல்பட்டு - வாலாஜாபாத் - காஞ்சிபுரம் வழியாக பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை சென்றடைந்து அங்கிருந்து சென்னை செல்லலாம் என்று போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். மேலும் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வழியாக வரும் கனரக வாகனங்கள் ஒரகடம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வழியாக சென்னையை சென்றடையலாம் எனவும் தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
அத்துடன் நாகப்பட்டினம், சிதம்பரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் நெரிசலில் சிக்காமல் இருக்க, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை (ECR) மற்றும் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை (OMR) வழியாக சென்னை சென்றடையலாம் எனவும் போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தல் வழங்கி உள்ளனர்.
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் கடந்த 23 -ம் தேதி நடைபெற்றது. இதையொட்டி, அன்றைய தினம் அரசு பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து சென்னையில் வசித்துவரும் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், தங்களின் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருந்தனர். சென்னையில் பல்வேறு அலுவலகங்கள், தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இவர்கள், திங்கள்கிழமையான நாளை முதல் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டியுள்ளதால் மீண்டும் தலைநகரை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.