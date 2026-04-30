திருவண்ணாமலைக்கு படையெடுத்த மக்கள்; சென்னை புறநகரில் வரிசை கட்டி நின்ற வாகனங்கள்

கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய வாகனங்கள் பெருங்களத்தூரில் இருந்து வண்டலூர் வரை ஊர்ந்து செல்லும் நிலை நிலவியது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 2:00 PM IST

சென்னை: சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு மக்கள் திருவண்ணாமலைக்கு படையெடுத்தால், சென்னை புறநகர் பகுதியான பெருங்களத்தூர் முதல் வண்டலூர் வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

சித்ரா பௌர்ணமி நாளை (மே 1) கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதற்காக, திருவண்ணாமலைக்கு மாநிலம் முழுவதும் இருந்து 2 நாட்கள் சிறப்புப் பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் திருவண்ணாமலையில் சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலம் செல்வதற்காக படையெடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

அதற்காக, இன்று (ஏப்.30) காலை முதலே அதிகப்படியான மக்கள் புறப்பட்டதால், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அதேபோல, சொந்த வாகனங்களில் செல்பவர்களும் திருவண்ணாமலைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றதால், பெருங்களத்தூரில் இருந்து வண்டலூர் வரை சுமார் 3 கி.மீ தூரம் வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

மேலும், திருவண்ணாமலைக்கு சென்ற பக்தர்களும், வேலைக்குச் செல்வோரும், அரசு பேருந்துகளும் என ஒரே நேரத்தில் ஜிஎஸ்டி சாலையில் வந்ததால், அனைத்து வாகனங்களும் வரிசை கட்டி நின்றன. கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய வாகனங்கள் பெருங்களத்தூரில் இருந்து வண்டலூர் வரை ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், நீண்ட நேரம் போக்குவரத்து நெரிசலில் காத்திருக்கும் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இதனால், போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் போக்குவரத்து காவலர்கள் ஈடுபட்டனர். மேலும், இன்று மாலையும் அதிகப்படியான பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு செல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கூடுதலாக போக்குவரத்து காவலர்களை நியமித்து, ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை சரி செய்ய வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

நாளை தொழிலாளர் தினம், அடுத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு வார விடுமுறை என தொடர் விடுமுறை காரணமாகவும், சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் குலதெய்வ கோயில்களுக்கு செல்ல உள்ளதாலும் தமிழக அரசு சார்பில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் சேர்த்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

அதன்படி, இன்று கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 475 சிறப்பு பேருந்துகளும், நாளை 315 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன.

அதே போல, கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு இன்று 85 பேருந்துகளும், நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் தலா 75 பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும், மாதாவரத்திலிருந்து பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று 13,103 பயணிகளும், நாளை 3,950 பயணிகளும் சனிக்கிழமை 3,134 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 7,232 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளதாக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

