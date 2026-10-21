தொடர் விடுமுறை முடிந்து சென்னை திரும்பும் மக்கள் - ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
பெருங்களத்தூர், வண்டலூர், கூடுவாஞ்சேரி, சிங்கப்பெருமாள்கோவில், மறைமலைநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது.
Published : October 21, 2026 at 12:27 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி விடுமுறை முடிந்த நிலையில் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் சென்னை திரும்புவதால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி மற்றும் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் தங்கி வேலை செய்பவர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் பண்டிகை கொண்டாடுவதற்காக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் விடுமுறை முடிந்து இன்று (அக்.21) முதல் வழக்கமான வேலை நாட்கள் தொடங்குவதால், சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றவர்கள் மீண்டும் சென்னைக்குத் திரும்பி வருகின்றனர். இதனால் இன்று அதிகாலை முதலே சென்னை நோக்கி வரும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக பெருங்களத்தூர், வண்டலூர், கூடுவாஞ்சேரி, சிங்கப்பெருமாள்கோவில், மறைமலைநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது. இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து மெதுவாக செல்கின்றன.
இதுமட்டுமின்றி, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்து வருவதால், சென்னைக்கு வாகனங்களில் திரும்புவோர் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். போக்குவரத்து நெரிசலால் வேலைக்கு செல்வோர் உள்ளிட்ட வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில் தொடர் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலும் கூட்ட நெரிசல்
அதேபோல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ரயில்கள் மூலம் சென்னை திரும்பும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலும் கூட்ட நெரிசல் காணப்பட்டது. கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், பயணிகள் பாதுகாப்பாக வெளியேறுவதை உறுதி செய்யவும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என பயணிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
சென்னை திரும்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருந்து சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் மாநகரப் பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பயணிகள் மற்றும் வாகனங்கள் சென்னை நோக்கி வருவதால், ஜிஎஸ்டி சாலையை மட்டும் பயன்படுத்தாமல் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளின் வழியாக பயணித்து சென்னையின் பல்வேறு பகுதிக்கு செல்லவும் போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.