தொடர் விடுமுறை எதிரொலி; சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள் - திணரும் ஜிஎஸ்டி சாலை
ஜிஎஸ்டி சாலை, கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை, பழைய மகாபலிபுரம் சாலை மற்றும் மதுரவாயல் - தாம்பரம் பைபாஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 6:49 PM IST
சென்னை: தொடர் விடுமுறையால் சொந்த ஊர்களுக்குப் படையெடுக்கும் மக்களால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் தங்கி பணிபுரிபவர்கள், படிப்பவர்கள் எனப் பலரும் தங்களது குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டு செல்வதால் சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது.
தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்புப் பேருந்துகளும், சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான பயணிகள் முன்பதிவு செய்து பேருந்து மற்றும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் பலர் தங்களது சொந்த வாகனங்களிலும் ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டு செல்கின்றனர்.
இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய சாலைகளில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஜிஎஸ்டி சாலை, கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை, பழைய மகாபலிபுரம் சாலை மற்றும் மதுரவாயல் - தாம்பரம் பைபாஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஒரே நேரத்தில் ஏராளமான வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்வதால் பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், வண்டலூர் மற்றும் மறைமலைநகர் வரையிலான பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவி வருகிறது. இதனால் வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இன்று இரவு மேலும் அதிகளவிலான மக்கள் அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் சொந்த வாகனங்களில் சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதால், போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இதையடுத்து, சொந்த வாகனங்களில் ஊர்களுக்கு செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஏற்படும் நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், கிழக்குக் கடற்கரை சாலையை பயன்படுத்துமாறு தாம்பரம் மாநகர போக்குவரத்துக் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், ஜிஎஸ்டி சாலையில் கூடுதல் போக்குவரத்துக் காவலர்களை நியமித்து, வாகன நெரிசலை உடனுக்குடன் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
முன்னதாக, தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட இருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது. அதேபோன்று விடுமுறை முடிந்தும் சென்னைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட இருப்பதாக போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.