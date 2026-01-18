சென்னைக்கு திரும்பி வரும் மக்கள்; சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே ஸ்தம்பிக்கும் சாலை
பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து சொந்த ஊர்களில் இருந்து மக்கள் இன்று ஒரே நேரத்தில் சென்னையை நோக்கி படையெடுப்பதால் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : January 18, 2026 at 10:57 PM IST
சென்னை: அதிகப்படியான வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் சென்னை நோக்கிய வருவதால் திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க முடியாமல் போக்குவரத்து போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட சென்னையில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று இருந்தனர். இந்நிலையில், விடுமுறை முடிந்து நாளை (ஜன.19) பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் தொடங்க உள்ளன. இதனால், தென் மாவட்டங்களில் இருந்து அதிக அளவிலான மக்கள் இன்று சென்னையை நோக்கி படையெடுத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக, சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக சிங்கப்பெருமாள் கோவில் முதல், மகேந்திரா சிட்டி வரை சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கும் மேலாக வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அணிவகுத்து நிற்கின்றன. இதனால் இந்த பகுதியில் ஆம்புலன்ஸ் கூட செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.அதே போல செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதி மாமண்டூர் பாலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகப்படியான வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் சென்னை நோக்கிய வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க முடியாமல் போக்குவரத்து போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து சென்னை திரும்பும் போது இத்தகைய போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர் கதையாகி வருகிறது. அரசு கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கி முன்னேற்பாடுகளைச் செய்திருந்தாலும், லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் தனியார் மற்றும் சொந்த வாகனங்களிலும், பேருந்துகளிலும் திரும்புவதால் சாலைகளின் கொள்ளளவைத் தாண்டி வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, சிங்கப்பெருமாள் கோவில் போன்ற முக்கிய சந்திப்புகளில் நிலவும் இந்த நெரிசலைக் குறைக்க, எதிர்காலங்களில் கூடுதல் மேம்பாலங்கள் அல்லது மாற்றுச் சாலைகளை விரைந்து பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வருவது அவசியமாக உள்ளது.
அதுவரை, இது போன்ற பண்டிகை காலங்களில் பயணிகள் திட்டமிட்டு தங்கள் பயண நேரத்தை மாற்றியமைப்பதும், போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றி போலீசாருக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குவதும் மட்டுமே ஓரளவிற்குத் தீர்வு தரும் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.