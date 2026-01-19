ETV Bharat / state

பொங்கல் விடுமுறை: பயணிகள் சென்னை திரும்புவதால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்

சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள் ஒரே நேரத்தில் சென்னை வருவதால் சிங்கப்பெருமாள் கோயில் தொடங்கி பல்லாவரம் வரை கார்களும், பேருந்துகளுமாக அணிவகுத்து நிற்கிறது.

தாம்பரத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்
தாம்பரத்தில் அலைமோதும் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகை தொடர் விடுமுறைக்கு சொந்த ஊருக்கு சென்ற பயணிகள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் மீண்டும் சென்னை திரும்புவதால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி, ஜனவரி 14 முதல் 18ஆம் தேதி வரை தொடர்ச்சியாக 5 நாட்கள் தமிழக அரசு விடுமுறை அளித்தது. இதன் காரணமாக, சென்னையில் தங்கி பணிபுரிபவர்கள், பள்ளி - கல்லூரியில் படிப்பவர்கள், சென்னையில் வசித்து வருபவர்கள் என 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்தனர்.

கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம்
கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, நெல்லை, திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு ஏராளமானோர் புறப்பட்டு சென்றனர். இவ்வாறு சுமார் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றனர். அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், சிறப்பு பேருந்துகள், ரயில்கள், விமானங்கள் மூலமாக இவர்கள் பயணம் மேற்கொண்டனர். மேலும் பலர் தங்கள் சொந்த கார்களிலேயே சென்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்றுடன் பொங்கல் விடுமுறை முடிந்த நிலையில், சொந்த ஊருக்கு சென்ற அனைவரும் தற்போது சென்னை திரும்பி வருகின்றனர். இதனால் பேருந்துகளும், கார்களுமாக நேற்றிரவு முதல் ஜிஎஸ்டி சாலையை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.

கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம்
கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று அதிகாலை முதல் சென்னைக்கு வரும் வாகனங்களில் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகமாக இருப்பதால் மதுராந்தகம், மாமண்டூர், செங்கல்பட்டு, பரனூர் சுங்கச்சாவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி சாலையில் சிங்கப்பெருமாள் கோயில் தொடங்கி, மறைமலைநகர், கூடுவாஞ்சேரி, கிளாம்பாக்கம், வண்டலூர், பெருங்களத்தூர், தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் வரை வாகனங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக ஊன்று செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம்
கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்: சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகையில் விஜய் பெயர்?

கிளாம்பாக்கத்தில் பயணிகள் கூட்டம்

பயணிகள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் எதிரே சாலையில் இறக்கிவிடப்பட்டதால் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. அது மட்டுமில்லாமல் கோயம்பேடு, மாதவரம், தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இணைப்பு பேருந்துகளும் கூடுதலாக இயக்கப்பட்டன.

இருந்தாலும் வேளச்சேரி, சோழிங்கநல்லூர், மேடவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குறைந்த அளவே பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. இதனால் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் இருப்பதாக பயணிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசல்
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களிலும் தொடர்நது பயணிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இன்று காலை தாம்பரம், எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு வந்த சிறப்பு ரயில்களில் கூட்டம் கூட்டமாக பயணிகள் வந்திறங்கி, தங்கள் வீடுகளுக்கு ஆட்டோ, பேருந்து, வாடகை டாக்சிகளில் செல்வதால் சென்னை நகரே கூட்டநெரிசலில் ஸ்தம்பித்து வருகிறது.

இன்று மாலை வரை அதிகப்படியான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் சென்னை நோக்கி வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், செங்கல்பட்டு, பரனூர் சுங்கச்சாவடி முதல் தாம்பரம் வரை கூடுதலான போக்குவரத்துக் காவலர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்ய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

PONGAL HOLIDAYS
GST TRAFFIC
பொங்கல் விடுமுறை
ஜிஎஸ்டி சாலையில் நெரிசல்
GST ROAD HEAVY TRAFFIC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.