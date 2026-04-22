மதுரையில் பரபரப்பாக தயாராகும் வாக்குச்சாவடிகள்: பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரம்
மதுரையில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் என 14,780 பேர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : April 22, 2026 at 1:54 PM IST
மதுரை: சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 3,079 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் இன்று காலை முதல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகையிலிருந்து வாக்கு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்புடன் அனுப்பும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், வாக்குச்சாவடிகளில் காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் தீவிர பாதுகாப்பில் ஈடுபடுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொகுதி நிலவரம்
மதுரை மாவட்டம் மேலூர், மதுரை கிழக்கு, சோழவந்தான் (தனி), மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி, மதுரை மேற்கு, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி ஆகிய 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதில் மதுரை, விருதுநகர், தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும் அடங்கும்.
கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையில் மதுரை மாவட்டத்தில் ஆண்கள் வாக்காளர்கள் - 12,22,309 பேரும்; பெண்கள் வாக்காளர்கள் - 12,73,616 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 266 பேரும் என மொத்தமாக 24,96,190 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதற்காக, 3,079 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலூர் தொகுதி
அதிமுக - பெரிய புள்ளான் @ செல்வம், காங்கிரஸ் - விஸ்வநாதன், நாதக - வழக்கறிஞர் கோட்டைக்குமார், தவெக - மதுரை வீரன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,14,032 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,15,778 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 11 பேரும் என மொத்தம் 2,29,821 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு 291 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை கிழக்கு
திமுக - அமைச்சர் மூர்த்தி, அதிமுக - மாங்குளம் மகேந்திரன், நாதக - வழக்கறிஞர் செல்வம், தவெக - சோ.கார்த்திகேயன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,63,848 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,72,622 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 57 பேரும் என மொத்தம் 3,36,527 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு 400 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சோழவந்தான் தனி தொகுதி
திமுக - வெங்கடேசன், அதிமுக - மாணிக்கம், நாதக - நாகலட்சுமி திருமாறன், தவெக - கருப்பையா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,05,300 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,09,473 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 12 பேரும் என மொத்தம் 2,14,785 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 261 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை வடக்கு
திமுக - கோ.தளபதி, அதிமுக - மருத்துவர் சரவணன், நாதக - திருநாவுக்கரசு, தவெக - கல்லாணை ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,07,416 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,13,708 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 50 பேரும் என மொத்தம் 2,21,175 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 266 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை தெற்கு
மதிமுக - புதூர் மு.பூமிநாதன், பாஜக - பேராசிரியர் ராம.சீனிவாசன், நாதக - சுமதி, தவெக - கோபிசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 88,266 ஆண் வாக்காளர்களும், 91,604 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 49 பேரும் என மொத்தம் 1,79,919 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 236 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை மத்தி
திமுக - பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், புதிய நீதிக்கட்சி - சுந்தர்.சி, நாதக - அப்துல் ஹக்கீம், தவெக - முஸ்தஃபா ஆகியோர் போட்டியில் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் 96,947ஆண் வாக்காளர்களும், 1,02,645 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 26 பேரும் என மொத்தம் 1,99,618 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 253 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை மேற்கு
அதிமுக - செல்லூர் கே ராஜு, திமுக - ரகு பாலாஜி, நாதக - வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் குமார், தவெக - எஸ்.ஆர். தங்கப்பாண்டியன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,35,052 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,40,452 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 12 பேரும் என மொத்தம் 2,75,516 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 327 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருப்பரங்குன்றம்
அதிமுக - ராஜன் செல்லப்பா, திமுக - கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி, நாதக - முனைவர் சத்யா தேவி, தவெக - சிடிஆர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,52,389 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,58,980 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 31 பேரும் என மொத்தம் 3,11,400 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 352 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருமங்கலம்
அதிமுக - ஆர் பி உதயகுமார், திமுக - மு. மணிமாறன், நாதக - மருத்துவர் முனீஸ், தவெக - சதீஷ்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,26,708 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,34,521 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 9 பேரும் என மொத்தம் 2,61,238 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 351 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
உசிலம்பட்டி
அதிமுக - மகேந்திரன், காங்கிரஸ் - சரவணக்குமார், நாதக - அபிராமி தனபால், தவெக - விஜய் மகாலிங்கம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 1,32,351 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,33,833 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 8 பேரும் என மொத்தம் 2,66,192 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு 342 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலக அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “மதுரையில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் என 14,780 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். இவர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், விவிபேட், தேர்தல் விதிமுறைகள், அவசரக்கால நடவடிக்கைகள் குறித்து தொடர் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் நாளை வாக்குப்பதிவு; இறுதிக்கட்ட பணிகள் தீவிரம்
மேலும், பெண்களால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படும் மாதிரி வாக்குச்சாவடிகள் தொகுதிக்கு ஒன்றாக என மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் 10 அமைக்கப்படவுள்ளன. அதேபோன்று குழந்தைகளோடு வருகின்ற வாக்காளர்களின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு இந்த முறை குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு சாதனங்கள் இடம்பெற்ற மாதிரி வாக்குச்சாவடிகளும், ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு ஒன்றாக அமைக்கப்பட உள்ளது.
அதேபோன்று பெரிய குடியிருப்புகள் வளாகத்திலேயே வாக்குச்சாவடி அமைக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தின் முதல் முயற்சியாக மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட கோச்சடையில் அமைந்துள்ள சாந்தி சதன் குடியிருப்பின் சமுதாயக் கூடத்தில் வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்படவுள்ளது. இங்கு சுமார் 800 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தனர்.