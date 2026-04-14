நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி; பாதுகாப்பு வளைத்திற்குள் நாகர்கோவில் - போக்குவரத்தும் மாற்றம்

தேர்தலை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி வருகை தரவுள்ளதால், குமரி மாவட்டத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி: பிரதமர் மோடியின் வருகையையொட்டி நாகர்கோவிலில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதுடன் போக்குவரத்தும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக போன்ற அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர்.

அந்த வரிசையில், தே.ஜ கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள பிரதமர் மோடி நாளை (ஏப்.15) நாகர்கோவிலுக்கு வரவுள்ளார். இதற்காக, நாளை டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அவர் விமான மூலம் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நாகர்கோவில் மறவன் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள ஏர்காம்ப்ஹெலிகாப்டர் தளத்தில் வந்து இறங்குகிறார். அங்கிருந்து கார் மூலமாக வேப்பமூடு சந்திப்பு பகுதிக்கு வருகிறார்.

அங்கிருந்து பிரதமர் மோடியின் ரோடு-ஷோ ஆரம்பமாகிறது. அப்போது, தொண்டர்களையும், மக்களையும் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த வண்ணம் செல்லும் இந்த ரோடு-ஷோ வடசேரி பகுதியில் உள்ள எம்ஜிஆர் சிலையில் நிறைவு பெறுகிறது.

பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு, டெல்லியில் இருந்து வந்துள்ள பாதுகாப்பு சிறப்பு போலீசார் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட போலீசார் இணைந்து பலத்த பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், மோடி சாலை மார்க்கமாகச் செல்லும் பகுதிகளில், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்பநாய் உதவியுடன் தீவிர பாதுகாப்பு சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும், ஏர்காம்ப் முதல் வடசேரி வரை உள்ள சாலை பகுதி, வணிக வளாகங்கள், மக்கள் கூடும் பகுதிகள் என அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாகர்கோவிலில் போக்குவரத்து மாற்றம் விவரம்

பிரதமர் மோடி ஏப்.15 அன்று நாகர்கோவில் மாநகரின் முக்கிய சாலைகளான செட்டிக்குளம், வேப்பமூடு சந்திப்பு, மணிமேடை சந்திப்பு, வடசேரி வரை தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளார். இதனால், அன்று நண்பகல் 12 மணி முதல் மாஸை 7 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே வெளியூர் செல்பவர்கள், ரயில் நிலையம், விமான நிலையம் செல்பவர்கள் மற்றும் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்பவர்கள் தங்களது பயண நேரத்தை முன்கூட்டியே மாற்றம் செய்து திட்டமிட்டுக் கொள்ளும்படி போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

பார்வதிபுரம், வெட்டூர்ணிமடம், WCC ரோடு கிருஷ்ணன்கோயில், வடசேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் வெட்டூர்ணிமடம், பார்வதிபுரம், களியங்காடு, இறச்சகுளம், புத்தேரி, அப்டா வழியாக நான்கு வழிச்சாலையில் செல்ல வேண்டும்.

கோட்டார், செட்டிகுளம், ராமன்புதூர், பால்பண்ணை, பார்வதிபுரம், வடசேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து கன்னியாகுமரி, அஞ்சுகிராமம், கூடங்குளம் செல்லும் வாகனங்கள் டெரிக் ஜங்சன், அனந்தன் பாலம் சானல்கரை, கோணம் ஆத்துப்பாலம் சானல்கரை, தொல்லவிளை சானல்கரை, வல்லன் குமாரவிளை சானல்கரை, வேதநகர், பறக்கை செல்ல வேண்டும் அல்லது பட்டகசாலியன்விளை, இருளப்பபுரம், பறக்கை ரோடு சந்திப்பு, நாயுடு மருத்துவமனை வழியாக வழியாக செல்ல வேண்டும்.

திருவனந்தபுரம், மார்த்தாண்டம், தக்கலையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் வாகனங்கள் களியங்காடு, இறச்சகுளம், புத்தேரி ரோடு, அப்டா வழியாக நான்கு வழிச்சாலையில் செல்ல வேண்டும்.

நாகர்கோவில் வழியாக கன்னியாகுமரி செல்லும் சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் பிற வாகனங்கள், களியங்காடு, இறச்சகுளம், புத்தேரி ரோடு, அப்டா மார்கெட் சந்திப்பு, தேரேக்கால் புதூர், புதுக்கிராமம், தேரூர். சுசீந்திரம், மகாதானபுரம் வழியாகவும் கன்னியாகுமரி சென்றடையலாம்.

நாகர்கோவிலிலிருந்து கோட்டார் ரயில் நிலையம் செல்லும் வாகனங்கள் அனைத்தும் பார்வதிபுரம், பெருவிளை, ஆசாரிபள்ளம், அனந்தன்பாலம் சானல்கரை, கோணம் ஆத்துப்பாலம் சானல்கரை, தொல்லவிளை சானல்கரை, வல்லன் குமாரவிளை சானல்கரை, இளங்கடை, பறக்கை ரோடு சந்திப்பு, நாயுடு மருத்துவமனை, ரயில்வே ரோடு வழியாக ரயில் நிலையம் செல்ல வேண்டும்.

அண்ணா பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ராஜாக்கமங்கலம், குளச்சல், ஆசாரிப்பள்ளம், பார்வதிபுரம், திங்கள் நகர், தக்கலை, மார்த்தாண்டம் மார்க்கமாக செல்லும் அனைத்து அரசு பேருந்துகளும் வடசேரி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும்.

அண்ணா பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி, அஞ்சுகிராமம், கூடங்குளம், தெங்கம்புதூர், மணக்குடி மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் கோட்டார் ரயில் நிலைய வாயிலில் தற்காலிகமாக செயல்படும் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும். குறிப்பாக மேற்படி வழித்தட மாற்றமானது ஏப்.15 அன்று மதியம் 12 மணி மாலை 7 மணி வரை அமல்படுத்தப்படும்.

மேலும், பொன்னப்ப நாடார் காலனி, கார்மல் நகர் முதல் செட்டிக்குளம் சாலை, செட்டிகுளம் முதல் வேப்பமூடு சாலை, வேப்பமூடு முதல் வடசேரி சாலை, வடசேரி முதல் ஒழுகினசேரி சாலை, ஒழுகினசேரி முதல் கோட்டார் காவல் நிலையம் சாலை, கோட்டார் காவல் நிலையம் முதல் சவேரியர் கோவில் சந்திப்பு சாலை, சவேரியர் கோவில் சந்திப்பு சாலை முதல் செட்டிக்குளம் சந்திப்பு வரை உள்ள சாலைகளில் வாகனங்களை நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

