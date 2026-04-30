கொட்டித் தீர்த்த கோடை மழை; மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பேரணாம்பட்டு மக்கள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் 108 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அளவுக்கு வெப்பநிலை பதிவாகி வந்தது.

வேலூர் பேரணாம்பட்டு பகுதியில் கொட்டித் தீர்த்த மழை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 10:59 PM IST

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில், பேரணாம்பட்டு பகுதியில் இன்று மாலை கொட்டித் தீர்த்த மழையால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் கோடை காலம் தொடங்கியதிலிருந்து கடும் வெயில் நிலவி வந்தது. குறிப்பாக குடியாத்தம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் அதிகபட்சமாக 108 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை வெப்பநிலை பதிவாகி, அனல்காற்றுடன் கூடிய கடும் வெயிலால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், இன்று மாலை பேரணாம்பட்டு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென வானிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு, ஆலங்கட்டியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. சாத்கர், எருக்கம்பட்டு, ஏரிகுத்தி, பங்களாமேடு, மசிகம், ஓங்குப்பம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் மழை கொட்டித் தீர்த்தது.

கனமழையால் பேரணாம்பட்டு நகரம் முழுவதும் சாலைகளில் மழைநீர் ஆறு போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்தனர். சில இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.அ

அதேசமயம் இந்த திடீர் மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுவதால் பேரணாம்பட்டு பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நீண்டநாளாக வெயிலால் அவதிப்பட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மழையை வரவேற்று மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கத்திரி வெயில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த குளிர்ந்த வானிலை தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

