’டிட்வா’ புயல் வலுவிழந்தும் சென்னையில் கொட்டித் தீர்க்கும் கனமழை; இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

’டிட்வா’ புயல் நேற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்ததை தொடர்ந்து, சென்னைக்கு 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.

சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் ஊழியர்கள்
சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ’டிட்வா’ புயல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த மண்டலமாக வலு குறைந்தாலும், சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த மண்டலமாக வலுகுறைந்த டிட்வா புயல் இன்று காலை தென்மேற்குப் வங்காள விரிகுடாவிலும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு, மத்திய வங்காள விரிகுடா, வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென் ஆந்திரக் கரைகளின் மேற்பகுதியிலும் மையம் கொண்டிருந்தது.

இது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேசக் கரைகளுக்கு இணையாக மெதுவாக வட திசையில் நகர்ந்து, மேலும் பலவீனமடைந்து சாதாரண தாழ்வழுத்தமாக மாற வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

சென்னை சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீர்
சென்னை சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னைக்கு நேற்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்கு மாறாக லேசானது முதல் மிதமான மழை மட்டுமே பொழிந்தது.

ஆனால் இன்றைய தினம் காலை முதலே சென்னை நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. காற்றுடன் கூடிய மழையால் பொதுமக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணூர், திருவெற்றியூர், டோல்கேட், புதுவண்ணாரப்பேட்டை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, இராயபுரம், பாரிமுனை, மெரினா, பட்டினம்பாக்கம், பெசன்ட் நகர், ஈக்காட்டுதாங்கல், அசோக் நகர், சைதாப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம், கிண்டி என மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்றிரவு பெய்ய துவங்கிய கனமழை தற்போது வரை விடாமல் கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அடையாறு, மகாலிங்புரம், இராயபுரம் , புளியந்தோப்பு, வியசார்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சாலைகளில் பள்ளம், மேடு தெரியாமல் தங்களது வாகனங்களை இயக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் விடாமல் பெய்து வரும் கனமழை
சென்னையில் விடாமல் பெய்து வரும் கனமழை (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: டிட்வா புயலால் இலங்கையில் சிக்கித் தவித்த தமிழர்கள் 189 பேர் சென்னை வருகை

சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்தாலும், இன்று காலை வழக்கம்போல் பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டதால் மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். மேலும் பலத்த காற்று வீசி வருவதால், சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு உள்ளே பொதுமக்கள் செல்லாத வகையில் காவல் துறையினர் தடுப்புகள் போட்டு தடை விதித்துள்ளனர்.

