சுட்டெரித்த வெயிலுக்கு இதமாக பெய்த கனமழை; மகிழ்ச்சியில் சென்னைவாசிகள்

இன்று காலை முதலே சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மேகமூட்டமாக காணப்பட்ட நிலையில், காலை 11 மணிக்கு பிறகு பலத்த மழை பெய்ய துவங்கியது.

கனமழையால் சாலையில் தேங்கிய மழை நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 3:54 PM IST

சென்னை: சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கன மழை பெய்ததால், சென்னைவாசிகள் தற்போது மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

சென்னையில் கோடை காலம் துவங்கிய நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாகவே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. குறிப்பாக அக்னி நட்சத்திரம் துவங்கியதால் கத்திரி வெயிலின் தாக்கத்தால் சென்னை மற்றும் சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் பிற்பகல் நேரங்களில் கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. வெயில் தாக்கம் காரணமாக பிற்பகல் 12 மணி முதல் 3 மணி வரையிலான நேரங்களில் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்கி இருந்தனர்.

இந்த நிலையில் சென்னை மக்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக இன்று (மே 9)சென்னை மற்றும் சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் திடீர் கனமழை பெய்தது. நேற்று நள்ளிரவும் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று காலை முதலே சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மேகமூட்டம் காணப்பட்ட நிலையில், காலை 11 மணிக்கு பிறகு பலத்த மழை பெய்ய துவங்கியது.

சென்னையில், நுங்கம்பாக்கம், தியாகராய நகர், சைதாப்பேட்டை, அடையாறு, கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், புரசைவாக்கம், விருகம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், வடபழனி, அசோக் நகர், மேற்கு மாம்பலம், கோயம்பேடு, அரும்பாக்கம், ஆலந்தூர், அம்பத்தூர், ஆவடி, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. கனமழையின் காரணமாக வெப்பச்சலனம் குறைந்து குளிர்ந்த சூழல் காணப்படுகிறது.

கொட்டும் மழையில் நனைந்தபடி சென்ற பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
2026 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆவது கோடை மழையை சென்னை தற்போது சந்தித்துள்ளது. திடீர் கனமழை காரணமாக சென்னையில் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். கனமழையால் சென்னையில் பல்வேறு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி வாகனங்கள் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வானிலை நிலவரத்தை பொருத்தவரை, அடுத்து இரண்டு மணி நேரத்திற்கு, சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை, செங்கல்பட்டு, கடலூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, மதுரை, நாமக்கல், புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், தூத்துக்குடியில், விழுப்புரம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

