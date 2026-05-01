சேலம் உள்பட 8 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்புச வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாலுமுக்கு, காக்காச்சி ஆகிய இடங்களில் தலா 7 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 1, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை: சேலம், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி உள்பட 8 மாவட்டங்களில் நாளை (மே 2) கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'சுமார் 1.5 கிலோ மீட்டர் உயரம் வரை, தெற்கு ஒடிஷா முதல் மன்னார்வளைகுடா வரை, தெலங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்தப் பாதை நிலவுகிறது. நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று (மே 01) பலத்தக் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
அதேபோல், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை (மே 02) பலத்தக் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மே 03- ஆம் தேதி அன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மலைப் பகுதிகள், திருப்பூர் மலைப் பகுதிகள், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
மே 04- ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மலைப் பகுதிகள் மற்றும் ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். இன்றும் (மே 01), நாளையும் (மே 02) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
மே 01- ஆம் தேதி முதல் மே 05- ஆம் தேதி வரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இன்று முதல் நாளை (மே 02) வரை வடக்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மே 03- ஆம் தேதி அன்று வடக்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாலுமுக்கு, காக்காச்சி ஆகிய இடங்களில் தலா 7 செ.மீ. மழையும், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் 5 செ.மீ. மழையும், மாஞ்சோலை, அம்பாசமுத்திரத்தில் தலா 4 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.