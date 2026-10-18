சென்னையில் விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த கனமழை - இந்த ஏரியாவுல தான் அதிக மழைப்பொழிவு
காலை 8:30 மணி நிலவரப்படி, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபடியாக சென்னையில் 157.9 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை பெய்த நிலையில், பாரிமுனை பகுதியில் அதிகபட்சமாக 363.4 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபடியாக சென்னையில் 157.9 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதிலும் சென்னை மாநகராட்சியின் பகுதிவாரியான மழைப்பதிவில் பாரிமுனையில் அதிகபட்சமாக 363.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேர மழைப்பதிவு விவரம்
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள மழைப்பொழிவு விவரங்களின்படி, சென்னை விமான நிலையத்தில் 146.7 மி.மீ., வேலூரில் 56.8 மி.மீ., அதிராம்பட்டினத்தில் 35.6 மி.மீ., கொடைக்கானலில் 33.3 மி.மீ., திருப்பத்தூரில் 32.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், தொண்டியில் 25.1 மி.மீ., திருத்தணியில் 24.8 மி.மீ., காரைக்காலில் 21.9 மி.மீ., திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையத்தில் 21.4 மி.மீ., தருமபுரியில் 21 மி.மீ., சேலத்தில் 14.7 மி.மீ., உதகமண்டலத்தில் 10.4 மி.மீ., ஈரோட்டில் 10.2 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.
|இடம்
|மழைப்பதிவு
|சென்னை விமான நிலையம்
|146.7 மி.மீ
|வேலூர்
|56.8 மி.மீ
|ஆதிராம்பட்டினம்
|35.6 மி.மீ
|கொடைக்கானல்
|33.3 மி.மீ
|திருப்பத்தூர்
|32.4 மி.மீ
|தொண்டி
|25.1 மி.மீ
|திருத்தணி
|24.8 மி.மீ
|காரைக்கால்
|21.9 மி.மீ
|திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையம்
|21.4 மி.மீ
|தருமபுரி
|21 மி.மீ
|சேலம்
|14.7 மி.மீ
|உதகமண்டலம்
|10.4 மி.மீ.
|ஈரோடு
|10.2 மி.மீ
சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை
சென்னையில் நேற்று மாலை தொடங்கிய கனமழை இரவு முழுவதும் நீடித்தது. இதனால் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியது. குறிப்பாக, வடசென்னையின் பல பகுதிகளில் அதிக மழைப்பொழிவு பதிவானது.
சென்னை மாநகராட்சியின் பகுதிவாரியான மழைப்பதிவின்படி, பாரிமுனையில் 363.4 மி.மீ., கத்திவாக்கத்தில் 344.4 மி.மீ., எண்ணூரில் 215.8 மி.மீ., சைதாப்பேட்டையில் 170.2 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. ஐஸ் ஹவுஸில் 138.6 மி.மீ., மணலி நியூ டவுனில் 121.8 மி.மீ., சாலிகிராமத்தில் 121.8 மி.மீ., வளசரவாக்கத்தில் 121.2 மி.மீ., மணலியில் 97.2 மி.மீ., புழலில் 92.4 மி.மீ., நாராயணபுரம் ஏரியில் 91.4 மி.மீ., நெற்குன்றத்தில் 90.6 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. விம்கோ நகரில் 31.2 மி.மீ. மழையும், வேளச்சேரியில் 20.7 மி.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32.8 டிகிரி செல்சியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24.1 டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகியுள்ளது. காலை நிலவரப்படி காற்றின் ஈரப்பதம் 97 சதவீதமாக இருந்தது.
|இடம்
|மழைப்பதிவு
|பாரிமுனை
|363.4 மி.மீ
|கத்திவாக்கம்
|344.4 மி.மீ
|எண்ணூர்
|215.8 மி.மீ
|சைதாப்பேட்டை
|170.2 மி.மீ
|ஐஸ் ஹவுஸ்
|138.6 மி.மீ
|மணலி நியூ டவுன்
|121.8 மி.மீ
|சாலிகிராமம்
|121.8 மி.மீ
|வளரசவாக்கம்
|121.2 மி.மீ
|மணலி
|97.2 மி.மீ
|புழல்
|2.4 மி.மீ
|நாராயணபுரம் ஏரி
|91.4 மி.மீ
|நெற்குன்றம்
|90.6 மி.மீ
|விம்கோ நகர்
|31.2 மி.மீ
|வேளச்சேரி
|20.7 மி.மீ
மழைநீரை அகற்றும் பணிகள் தீவிரம்
கனமழையால் பெரம்பூர், வியாசர்பாடி, நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர். அதே போன்று, தாம்பரம் சுரங்கப்பாதையில் தேங்கிய மழை நீரில் கார் மூழ்கியதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.