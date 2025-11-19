வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம்: நெல்லையில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை!
கனமழை காரணமாக, தாமிரபரணி ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால், புகழ்பெற்ற குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது.
Published : November 19, 2025 at 9:30 PM IST
திருநெல்வேலி: வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, நெல்லையில் பல இடங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முதல் ஒரு வாரம் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்தது. அதன்பிறகு மழை ஓய்ந்த நிலையில், வெயில் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டது. கடந்த 3 வாரங்களாக நெல்லையில் மழை இல்லாத நிலையில், தற்போது மீண்டும் பருவமழை தொடங்கியுள்ளது.
அந்த வகையில், கடந்த 2 நாட்களாக நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று (நவ.18) பகல் முழுவதும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. பாளையங்கோட்டை, வண்ணாரப்பேட்டை, கொக்கரகுளம், சமாதானபுரம் போன்ற பகுதியில் நேற்று மாலையில் சுமார் அரை மணி நேரம் பலத்த கனமழை பெய்தது.
அதேபோல, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதிக மழைப்பொழிவு கிடைக்கும் பகுதியாக நெல்லை மாஞ்சோலை வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே சுமார் 3,000 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில், கடந்த 2 நாட்களாக கனமழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில், மலைகளிலிருந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
மேலும், கனமழை காரணமாக நெல்லை மாநகரப் பகுதியான குறுக்குத்துறை தாமிரபரணி ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. அதன் காரணமாக, புகழ்பெற்ற குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலை தண்ணீர் சூழ்ந்தது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், நெல்லை மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் மாஞ்சோலை அடுத்த ஊத்து பகுதியில் 232 மில்லிமீட்டர் மழையும், நாலுமுக்கு பகுதியில் 210 மில்லிமீட்டர் மழையும், காக்காச்சி பகுதியில் 191 மில்லிமீட்டர் மழையும், மாஞ்சோலையில் 176 மில்லிமீட்டர் மழையும், அம்பாச முத்திரத்தில் 73 மில்லிமிட்டர் மழையும், பாபநாசத்தில் 69 மில்லிமிட்டர் மழையும், சேர்வலாறு அணை பகுதியில் 62 மில்லிமீட்டர் மழையும், சேரன்மகாதேவியில் 67 மில்லிமீட்டர் மழையும், ராதாபுரத்தில் 50 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால், அங்கு அதிகளவு பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது. அதனால், அங்குள்ள இடங்களே தெரியாத அளவிற்கு பனிமூட்டம் சூழ்ந்துள்ளது. இதற்கிடையே நீர் பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால், அணைகளுக்கு வரும் நீர்வரத்தும் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, அணையின் நீர்மட்டம் உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தின் பிரதான அணையான பாபநாசம் அணை மொத்தம் 143 அடி கொள்ளளவு கொண்டது. இந்த அணையில் நேற்று 106 அடி தண்ணீர் இருந்த நிலையில், கனமழையால் இன்று அணை நீர்மட்டம் ஒரு அடி உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல, அணைக்கு நேற்று 243 கன அடி மட்டுமே நீர் வந்த நிலையில், இன்று வினாடிக்கு 1,586 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.
மாவட்டத்தில் மற்றொரு பிரதான மணிமுத்தாறு அணை மொத்தம் 118 அடி கொள்ளளவு கொண்டது. இங்கும் தற்போது நீர்மட்டம் 96 அடியாக உள்ளது. மணிமுத்தாறு அணைக்கு நேற்று 155 கன அடி மட்டுமே தண்ணீர் வந்த நிலையில், இன்று வினாடிக்கு 677 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. மாவட்ட முழுவதும் பரவலாக கனமழை பெய்ததால், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.