சேலத்தில் திடீரென வெளுத்த கனமழை; தண்ணீரில் தத்தளித்த வாகனங்கள்
சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தீபாவளி பண்டிகைக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த சாலையோர சிறுகடைகள் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.
Published : November 4, 2026 at 7:09 PM IST
சேலம்: நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சேலத்தில் இன்று பெய்த கனமழையால், சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
சேலம் மாநகர பகுதிகளில் பல நாட்களாக பெரிய அளவில் மழை இல்லாத நிலையில், இன்று மதியம் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது. இதனால், சேலம் மாநகர பகுதிக்குட்பட்ட அம்மாபேட்டை, கல்லாங்குத்து, குகை தாதகாப்பட்டி, அன்னதானப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நீர் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
பல இடங்களில் சாக்கடை தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதால் தண்ணீர் செல்ல வழி இல்லாமல் சாலையில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து வாகனங்களை மூழ்கடித்தது. மழை நின்ற பிறகும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருந்ததால், வாகனங்கள் செல்வதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
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இதனிடயே, சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தீபாவளி பண்டிகைக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த சாலையோர சிறுகடைகள் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே திருமணிமுத்தாறு ஓடுவதால் வெள்ள நீர் அதிக அளவில் சாலையில் ஓடியது. இதனால், சாலையோர வியாபாரிகள் தங்கள் பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்றனர்.
அதே நேரத்தில், தீபாவளி பண்டிகைக்காக துணி வாங்க சென்ற பொதுமக்கள் தண்ணீரில் தத்தளித்து சென்ற காட்சியை அதிகம் காண முடிந்தது.