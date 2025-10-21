தொடர் மழை எதிரொலி: ரயில் பாதையில் விழுந்த ராட்சத பாறைகள் வெடி வைத்து தகர்ப்பு!
ரயில்வே ஊழியர்கள் பொக்லைன் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறைகள், மரங்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
Published : October 21, 2025 at 9:22 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 9:29 PM IST
நீலகிரி: கனமழை காரணமாக ரயில் பாதையில் விழுந்த ராட்சத பாறைகளை ரயில்வே ஊழியர்கள் வெடி வைத்து தகர்த்தனர்.
குன்னூரில் கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக குன்னூர்-மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் பாதையில் உள்ள ஆடர்லி, ஹில் குரோவ், ரன்னிமேடு, கிளண்டேல் ஆகிய பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் விழுந்தன. இதனால் கடந்த 3 நாட்களாக மலை ரயில் சேவை முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டன.
மேலும், குன்னூர்-ஊட்டி ரயில் பாதையின் 28வது கி.மீ. பகுதியில் வெலிங்டன் அருகே ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மண் சரிவால் ரயில் போக்குவரத்து முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டது. ரயில்வே ஊழியர்கள் பொக்லைன் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறைகள், மரங்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் இடையிலான ஹீல்குரோ பகுதியில் விழுந்த ராட்சத பாறையை ரயில்வே ஊழியர்கள் வெடி வைத்து தகர்த்தனர்.
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், “இரவு நேரங்களில் கனமழை தொடர்வதால் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பாறைகள், மரங்கள் விழும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து வருகின்றன. ரயில்வே துறையினர் சீரமைப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்ததும் மீண்டும் மலை ரயில் சேவை தொடங்கப்படும்” என்றனர்.
இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
தொடர் கனமழை காரணமாக மேட்டுப்பாளையம்-குன்னூர் மலை சாலையில் சின்னகுரும்பாடி, காட்டேரி, நந்தகோபால் பாலம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. நந்தகோபால் பாலம் அருகே பெரிய பாறை சாலையில் விழுந்ததால் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.
காந்திபுரம், இந்திரா நகர் பகுதிகளில் மூன்று வீடுகளின் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்தன. மேலும், சில வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்து பொருட்கள் மழை நீருக்கு இரையாகின. பால்கார லைன் பகுதியில் பாறைகள் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தீயணைப்பு, வருவாய், நெடுஞ்சாலை, காவல் துறை மற்றும் தமிழக பேரிடர் மீட்பு படையினர் இணைந்து சீரமைப்பு, மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பேரிடர் அபாயம் உள்ள மேல் பாரத் நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் குன்னூர் ஆர்.டி.ஓ. தலைமையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
அபாயம் ஏற்படும் இடங்களில் உள்ள மக்களை பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு மாற்ற, சமுதாயக் கூடங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சூழலில், இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கொட்டி தீர்க்கும் மழை காரணமாக பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.