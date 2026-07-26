ஹாங்காங்கில் கனமழை: சென்னை - ஹாங்காங் இடையே பயணிகள் விமானங்கள் ரத்து
ஹாங்காங்கில் தற்போது கடுமையான புயல் மற்றும் கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 26, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: ஹாங்காங்கில் புயலுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருவதால் சென்னை - ஹாங்காங், ஹாங்காங் - சென்னை இடையே பயணிகள் விமானங்கள் இன்று (ஜூலை 26) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தெற்கு சீனா மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய பகுதிகளில் “நெளல்” புயல் காரணமாக கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நேற்று (ஜூலை 25) இரவு 11.50 மணிக்கு ஹாங்காங்கில் இருந்து 217 பயணிகளுடன் கேத்தே பசுபிக் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வந்தது. அந்த விமானம் மீண்டும் நள்ளிரவு 12.50 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு ஹாங்காங்கிற்கு செல்ல வேண்டும்.
விமானத்தில் பயணிப்பதற்காக 220 பயணிகள் முன்பதிவு செய்திருந்தனர். ஆனால், ஹாங்காங்கிற்கு செல்ல வேண்டிய கேத்தே பசிபிக் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் திடீரென நேற்று ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏனெனில், ஹாங்காங்கில் கடுமையான புயல் தாக்கும் அபாயம் இருப்பதால் பாதுகாப்பு நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக விமான நிலையம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.
முன்னதாகவே, இதுகுறித்து பயணிகளுக்கு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்ததால், தகவல் கிடைக்காத பயணிகள் சிலர் மட்டும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்திருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் சென்னையில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, இந்த பயணிகள் அனைவரும் நாளை (ஜூலை 27) அதிகாலை கேத்தே பசிபிக் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து ஹாங்காங்கிற்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 26) நள்ளிரவு 11.50 மணிக்கு ஹாங்காங்கில் இருந்து சென்னைக்கு வரவேண்டிய கேத்தே பசுபிக் ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், நேற்று இரவு சென்னைக்கு வந்த கேத்தே பசிபிக் ஏர்லைன்ஸ் விமானமும், சென்னை விமான நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த விமானம் நாளை அதிகாலை சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் காத்திருக்கும் பயணிகளுடன் ஹாங்காங் புறப்பட்டு செல்லும் என்று சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் அறிவிக்கபப்ட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னையில் இருந்து ஹாங்காங் செல்லக்கூடிய கேத்தே பசிபிக் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஹாங்காங்கிற்கு செல்வது மட்டுமின்றி, லண்டன், டோக்கியோ, மெல்போன், சீயோன், சிகாகோ ஆகிய பகுதிகளுக்கான இணைப்பு விமானமாகவும் செயல்படுவதால், தற்போது இந்த விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால் விமான பயணிகள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.