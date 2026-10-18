சென்னையில் கனமழை: குடியிருப்பு பகுதிகளை சூழ்ந்த மழை வெள்ளத்தால் பொதுமக்கள் அவதி
வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ள மழைநீரில், கழிவுநீர் கலந்துள்ளதால் சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக நுங்கம்பாக்கம் பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 18, 2026 at 11:38 AM IST
சென்னை: கனமழையால் குடியிருப்பு பகுதிகளை சூழ்ந்த மழை வெள்ளத்தால் வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், தி.நகர், வடபழனி, கோடம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம் பகுதிகளைச் சேர்நத பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் நேற்று மாலை முதல் நள்ளிரவு வரை பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமானது முதல் கனமழை வரை பெய்தது. மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த மழையால் முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதையடுத்து, சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் இரவு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
வேளச்சேரியில் குடியிருப்பிற்குள் புகுந்த மழைநீர்
சென்னை வேளச்சேரி ஏஜிஎஸ் காலனி பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அப்பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த ஆண்டு சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரின் அளவு கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குடியிருப்பை சூழ்ந்த மழைநீர் #nungambakkam | #chennaifloods | #rainwaterissue | #chennairain | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/3LHlM4XAcr— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 18, 2026
முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பணிகள் இதற்கு முக்கியக் காரணம் எனக் குறிப்பிடும் அவர்கள், அப்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் சுமார் 70 சதவீதம் நிறைவடைந்த நிலையில், எஞ்சிய 30 சதவீதப் பணிகளையும் முழுமையாக முடித்திருந்தால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மழைநீர் தேக்கத்தையும் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆலந்தூர் பகுதியில் புகுந்த மழைநீர்
இதேபோல், சென்னை ஆலந்தூர் மாதவபுரம் பகுதியில் பெய்த கனமழையால், கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ளது. இதனால் அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ள மழைநீரில், கழிவுநீர் கலந்துள்ளதால் சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ள நீரை உடனடியாக அகற்றுவதுடன், மீண்டும் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர் குடியிருப்புகளுக்குள் புகாத வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், சென்னை நுங்கம்பாக்கம் மோகன் குமாரமங்கலம் தெருவிலும் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. அப்பகுதியில் சுமார் இரண்டு அடி ஆழத்துக்கு மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால், குடியிருப்புவாசிகள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். இதனால் அன்றாடப் பணிகளுக்காக வெளியே செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் சிரமத்தைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
அறநிலையத்துறை அலுவலகத்திற்குள் புகுந்த மழைநீர்
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகம் முழுவதும் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது. அலுவலக வளாகத்தில் வெள்ளம்போல் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மோட்டார்கள் மூலம் வெளியேற்றும் பணியில் அதிகாரிகள் தற்போது ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசு அலுவலகத்திலேயே மழைநீர் தேங்கியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள காமராஜர் நகர் ஹவுசிங் போர்டு குடியிருப்புப் பகுதியில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ளது. தேங்கிய மழைநீர் வெளியேறாததால், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். வீடுகளில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரை அகற்ற முடியாமல் குடியிருப்புவாசிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
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சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள நிலையில், மாநகராட்சி சார்பில் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் அகற்றும் பணிகளைப் பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே தீவிரப்படுத்தியிருந்தால், சாலைகளிலும், குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் மழைநீர் தேங்குவதை ஓரளவுக்குத் தவிர்த்திருக்க முடியும் எனப் பொதுமக்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுமையாக நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர் புகுவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். வரும் மழைக்காலங்களில் இதுபோன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில், மழைநீரை விரைவாக வெளியேற்றுவதற்கான நிரந்தரத் தீர்வுகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.