'மிச்சாங்' புயல் காலத்தை சென்னைவாசிகளுக்கு நினைவூட்டிய கனமழை - 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்
சென்னையில் கனமழை பெய்த இடங்களில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : October 18, 2026 at 10:12 AM IST
சென்னை: சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்றிரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. மழை வெள்ளம் சூழ்ந்த பணிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர், மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 2023 டிசம்பரில் 'மிச்சாங்' புயலின்போது ஒரே நாளில் மாநகரில் பெய்த மழையை அடுத்து, சென்னையில் நேற்று அதிக அளவு மழை பதிவாகி உள்ளதாக, தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் கனமழை
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை முன்னிட்டு, சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று (அக்டோபர் 17) மாலை தொடங்கிய மழை, இரவில் கனமழையாக வலுத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
இதையடுத்து, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் தேங்கிய மழை நீரை அகற்றும் பணிகளை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, சென்னையில் பெய்த கனமழை குறித்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, “சென்னை பெருநகரப் பகுதியில் குறிப்பாக வடசென்னையில் உள்ள திருவொற்றியூர், மணலி, சாத்தான்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், மத்திய சென்னையில் பிராட்வே, பிரகாசம் சாலை, என்.எஸ்.சி. போஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது.
ஒரே இரவில் 35.8 செ.மீ. மழை பதிவு
ஒரே இரவில், சென்னை பாரிமுனை பகுதியில் 35.4 செ.மீ. அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. மேலும், மாநகரின் 12 பகுதிகளில் மிக கனமழை அதாவது 11.5 செ.மீ.க்கு மேல் மழை பெய்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் சென்னையில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பொதுவாக வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தில் சராசரியாக 70 செ.மீ. அளவுக்கு மழை கிடைக்கும் நிலையில், ஒரே இரவில் இவ்வளவு அதிக மழை பெய்திருப்பது வழக்கமான மழை நிகழ்வாக கருத முடியாது. 2026-ஆம் ஆண்டில் நிலவும் எல் நினோ சூழல் காரணமாக வடகிழக்கு பருவமழையில் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) உள்ளிட்ட வானிலை அமைப்புகளின் கணிப்புகளின்படி, அக்டோபர் 17 முதல் 21-ஆம் தேதி வரை மழை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், இவ்வளவு அதிக அளவில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கவில்லை. தற்போதைய மழையைத் தீவிர வானிலை நிகழ்வாகவே கருத வேண்டும்.
தீவிர வானிலைச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, மோசமான நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மாநகராட்சி சார்பில் முழுவீச்சில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 15,000 களப்பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, மழைநீரை அகற்றுதல் மற்றும் சாலைகளைச் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
முதலமைச்சர் விஜய் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பணிகளின் முன்னேற்றம், எந்தெந்த பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது, பொதுமக்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கும் தகவல்கள் ஆகியவற்றைக் கண்காணித்து வருகிறார். அந்தத் தகவல்களின் அடிப்படையில் தேவையான இடங்களுக்கு மீட்புக் குழுக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனுப்பப்படுகின்றனர்.
மழை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேசியப் பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) ஒரு குழு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவில் மீட்புப் படகுகள், உயிர்காக்கும் கவசங்கள், வெளிப்புற மோட்டார்கள், மின்உற்பத்தி ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் அவசர மருத்துவ உதவிக்கான உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன” என்றுத் தெரிவித்தார்.
6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை
இந்நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாட்டில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய அதி கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
https://t.co/Hpsr34J8Lj— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) October 17, 2026
தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்காக மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சென்னையில் 2023க்கு பிறகு பெய்த அதி கனமழை
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், “கடந்த டிசம்பர் 2023-ல் 'மிச்சாங்' புயலின் போது ஒரே நாளில் சுமார் 400–450 மி.மீ மழை பெய்திருந்தது. அதற்குப் பிறகு, சென்னையில் பதிவாகியுள்ள மிக அதிக அளவிலான மழை நேற்று பெய்த கனமழைதான்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
Rainfall recorded till 1:30 AM - Chennai's heaviest rainfall since December 2023 =================== This is the heaviest rainfall Chennai has witnessed since Cyclone Michaung in December 2023, which brought around 400–450 mm of rain in a day. After nearly 25 dry days, these rains arriving with the onset of the Northeast Monsoon make this spell even more special. Today event will have a special entry in my diary. Certain rainy days are unforgettable for pluviophiles, we remember them for a lifetime and today is certainly one of them.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 17, 2026
மேலும் அந்த தமது பதிவில், நேற்றைய தினம் பாரிமுனை பகுதியில் 35.5 செ.மீ. மழையும், கத்திவாக்கம் பகுதியில் 33.4 செ.மீ., சாதன்காடு பகுதியில் 25.3 செ.மீ., திருவெற்றியூர் 21.8 மற்றும் எண்ணூர் பகுதியில் 20.8 செ.மீ. கனமழை பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.