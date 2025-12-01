சென்னையில் கொட்டித் தீர்க்கும் கனமழை - மாநகராட்சி எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன?
Published : December 1, 2025 at 7:31 PM IST
சென்னை: இன்று அதிகாலை முதல் சென்னையில் அனைத்து பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. தொடர் கனமழையை அடுத்து மாநகராட்சி சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னையில் கடந்த அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் இன்று காலை வரை சராசரியாக 369.70 மி.மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. இன்று காலை 8.30 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சராசரியாக 68.26 மி.மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக எண்ணூர் பகுதியில் 129.90 மி.மீட்டர் மழையும் குறைந்தபட்சமாக உத்தண்டி பகுதியில் 4.80 மி.மீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது.
தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையை கருத்தில் கொண்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 215 இடங்களில் நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்களில் உணவு, சுகாதார வசதி, குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் நிவாரண முகாம்களுக்கு உணவு வழங்க ஏதுவாக 111 மைய சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பருவமழை நடவடிக்கையாக கடந்த மாதம் 22 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை மொத்தம் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 5,98,200 நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றைய தினம் மட்டும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 32,500 நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது. மேலும் இன்று 83,600 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு நோய்த்தொற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் வகையில், அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை 2,755 நிலையான மற்றும் நடமாடும் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 1,14,599 பேர் பயனடைந்துள்ளனர். நேற்று 20 மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இன்று 77 மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களை மீட்டு நிவாரண மையங்களில் தங்க வைப்பதற்காக 103 படகுகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இதில் 36 படகுகள் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமாக வாங்கி தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையை (NDRF) சார்ந்த 60 பேர், மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையை (SDRF) சார்ந்த 30 பேர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 15 மண்டலங்களில் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் மழைநீரை வெளியேற்றும் வகையில் 170 எண்ணிக்கையில் 100Hp மோட்டார் பம்புகள், 550 டிராக்டர்களில் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திறன் கொண்ட 1,496 மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் விழும் மரங்களை அகற்றுவதற்காக ஹைட்ராலிக் மர அறுவை இயந்திர வாகனங்கள் 15, ஹைட்ராலிக் ஏணி 2, கையடக்க மர அறுவை அறுப்பான் 224, டெலஸ்கோபிக் மர அறுவை இயந்திரங்கள் 216 என மொத்தம் 457 மர அறுவை இயந்திரங்கள் தயார்நிலையில் உள்ளன.
கடந்த 29ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை மழையின் காரணமாக விழுந்த 20 மரங்களும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் உள்ள 22 சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீர்த் தேக்கம் இன்றி போக்குவரத்து சீராக உள்ளது.
மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்கள், கால்வாய்கள், வண்டல் மண் சேகரிப்புத் தொட்டிகள் ஆகியவற்றில் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகள் தொடர்ச்சியாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 150 இணைப்புகளுடன் கூடிய 1913 என்ற உதவி எண்ணிற்கு வரும் புகார்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் வரும் புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கண்காணிப்பு
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மழையை முன்னிட்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் பேர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். புயல் மற்றும் மழையின் போது முதியோர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் வகையில் ஆவின் பால் பவுடர் 1 லட்சம் பாக்கெட்டுகளும், 5 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ பருப்பு மற்றும் 1 லிட்டர் பாமாயில் அடங்கிய தொகுப்பு 1 இலட்சம் எண்ணிக்கையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.