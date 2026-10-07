கோவை, நீலகிரியில் நாளை கொட்டித் தீர்க்கப்போகும் மழை - வானிலை ஆய்வு மையம் 'வார்னிங்'

கோவை, நீலகிரியில் நாளை கொட்டித் தீர்க்கப்போகும் மழை - வானிலை ஆய்வு மையம் 'வார்னிங்'
அக்.10, 11 ஆகிய தேதிகளில் கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 4:46 PM IST
சென்னை: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப் பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் நாளை (அக்.08) இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குனர் வி.ஆர்.துரை வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையில், 'கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக, பில்லூர் அணை மேட்டுப்பாளையத்தில் (கோயம்புத்தூர்) 116.0 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அநேக இடங்களில் இயல்பில் இருந்து 2-4° செல்சியஸ் வரை உயர்ந்தும், காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டியும் இருந்தது.
மன்னார் வளைகுடா முதல் வடக்கு உள்கர்நாடகா வரை, உள்தமிழகம் மற்றும் தெற்கு உள்கர்நாடகா வழியாக சுமார் 0.9 கி.மீ. உயரத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை (அக்.08) இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும். அதேநாளில், தேனி, தென்காசி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
இதேபோல் அக்.09-ஆம் தேதி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப் பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி, தேனி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
அத்துடன், தேனி, தென்காசி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல், பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
அக்.10-ஆம் தேதி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப் பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். மேலும், திண்டுக்கல், விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் மழை பெய்யுமா?
சென்னையை பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.