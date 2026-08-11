கனமழையால் மலைப்பாதையில் பாதிப்பு - சதுரகிரி கோயிலுக்கு பக்தர்கள் செல்லத் தடை
தற்போதைய சூழ்நிலையில் பக்தர்கள் சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல முயற்சிக்காமல், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அடுத்த அறிவிப்புக்காக காத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 10:54 PM IST
மதுரை: கனமழை காரணமாக, மலைப்பாதையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், சதுரகிரி கோயிலுக்கு புதன்கிழமை (ஆக.12) பக்தர்கள் செல்வதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் வட்டம், சாப்டூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சதுரகிரி அருள்மிகு சுந்தரமகாலிங்கசுவாமி கோயிலுக்கு பக்தர்கள் செல்வதற்கு நாளை (12.08.2026) அனுமதி இல்லை என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
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சதுரகிரி மலையில் கடந்த 10ஆம் தேதி பெய்த கனமழையால், கோயிலுக்குச் செல்லும் மலைப்பாதையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பக்தர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று (ஆக.11) சதுரகிரி அருள்மிகு சுந்தரமகாலிங்கசுவாமி கோயிலுக்கு அனுமதி இல்லை என்ற ஏற்கனவே செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மாலை வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்காணிப்பின் அடிப்படையில், வனத் துறையினரிடமிருந்து தகவல் பெறப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நாளை (ஆக.12) சதுரகிரி அருள்மிகு சுந்தரமகாலிங்கசுவாமி கோயிலுக்கு பக்தர்கள் செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் நிலவும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் உயிர் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயத்தைத் தவிர்க்கும் வகையில், இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை, சதுரகிரி கோயிலுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் செல்வதற்கு அனுமதி இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மலைப்பகுதியில் நிலைமை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதால், நிலைமை சீரான பின்னர் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள், சதுரகிரி அருள்மிகு சுந்தரமகாலிங்கசுவாமி கோயிலுக்கு செல்வதற்கான அனுமதி குறித்து மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தனியாக அறிவிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் பக்தர்கள் சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல முயற்சிக்காமல், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அடுத்த அறிவிப்புக்காக காத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.