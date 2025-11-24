ETV Bharat / state

மதுரையில் உதயநிதி தொடங்கி வைத்த உணவு திருவிழா - ஒரு நாள் மழைக்கே பெரும் சேதம்!

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த மதி கண்காட்சி மற்றும் உணவுத் திருவிழா கடந்த 22ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது

மதுரை தமுக்கம் மைதானம்
மதுரை தமுக்கம் மைதானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: தமுக்கம் மைதானத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட உணவுத் திருவிழாவின் அரங்குகள், கனமழையால் சூழப்பட்டு கடுமையாக பாதிப்படைந்தது.

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மதி கண்காட்சி (சாராஸ் மேளா) மற்றும் உணவுத் திருவிழாவினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கடந்த நவம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் பிரபலமான பொருட்களையும் இங்கே சுய உதவிக் குழு பெண்கள் விற்பனைக்கு வைத்துள்ளனர். தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை, கோயம்புத்தூர் ஐம்பொன் நகைகள், கள்ளக்குறிச்சி மரச்சிற்பங்கள், ஈரோடு நூல் வளையல்கள் என்று மிகப் பெரிய பட்டியலை கொடுத்துள்ளனர்.

அதேபோல் உணவுத் திருவிழாவை எடுத்துக் கொண்டால், கடந்த ஆண்டு சென்னை மக்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை கொடுத்தனர். இந்த ஆண்டு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், தமுக்கம் மைதானத்திற்கு வந்து, பல்வேறு உணவுகளை ருசித்து இதற்கு மிகப் பெரிய வரவேற்பு கொடுப்பார்கள் என நம்புகிறேன்” என கூறியிருந்தார்.

உணவுத் திருவிழாவில் மழையால் பெரும் சேதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த உணவுத் திருவிழாவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருட்கள் அத்தனையும், சுய உதவிக்குழுக்களை சேர்ந்த பெண்களின் சொந்த தயாரிப்பாகும். வரும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சி மற்றும் உணவு திருவிழாவில், 'சாராஸ் மகிளா' சார்பில் 200 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 171 தமிழ்நாட்டு அரங்குகளும், பிற மாநில சுய உதவி குழுக்களின் 29 அரங்குகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. மேற்கண்ட அரங்குகள் அனைத்திலும் சுய உதவி குழுக்களின் உற்பத்தி பொருட்களும், கண்காட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இவற்றை தவிர கூடுதலாக 50 அரங்குகள் உணவுக்காக மட்டும் இடம்பெறவுள்ளன. இவற்றில் 25 அரங்குகளில் நேரடியாக உணவு சமைத்து விற்பனை செய்யப்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் இரண்டு கேரள சிறப்பு உணவு அரங்குகளும், Ready to Eat எனப்படும் ஆயத்த வகை உணவு அரங்குகள் 25 எண்ணிக்கையிலும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்நிலையில், தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. உணவு திருவிழா அரங்குகளுக்குள்ளும் மழை நீர் சூழ்ந்து கொண்டது. இதில், அரங்கம் அமைத்திருந்த சுய உதவிக்குழு பெண்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: ''ஆல் இந்தியா டூர் போகணுமா? மதுரைக்கு வாங்க'' - அழைப்பு விடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

இதையடுத்து, மாநாடு அரங்கத்தின் மற்றொரு கட்டிடப் பகுதியில், அவர்களுக்கு அதிகாரிகள் அவசர அவசரமாக மற்றொரு இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து சுய உதவிக்குழு பெண்கள் கூறுகையில், "மழைக்கு ஏற்றவாறு முன்பே திட்டமிட்டு இடமாற்றம் செய்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். நல்ல வேளையாக நாங்கள் கொண்டு வந்த பொருட்களுக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படவில்லை" என்றனர்.

மதுரை உணவுத் திருவிழா
மதுரை தமுக்கம் மைதானம்
