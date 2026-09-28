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முதல்வர் விஜய் நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்கள், பெண்கள் உட்பட 15 பேர் மயக்கம் - மதுரையில் பரபரப்பு

மயக்கம் அடைந்தவர்களை போலீசார் தூக்கி வந்து தண்ணீர் கொடுத்து, முதலுதவி அளித்து ஆசுவாசப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.

கூட்டத்தில் மயங்கி விழுந்த ஒரு பெண்ணை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் மருத்துவமனை ஊழியர்
கூட்டத்தில் மயங்கி விழுந்த ஒரு பெண்ணை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் மருத்துவமனை ஊழியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 4:19 PM IST

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மதுரை: மதுரையில் முதல்வர் விஜய் நிகழ்ச்சியில், 3 மணி நேரமாக வெயிலில் நின்றதாலும், முதல்வர் வரும்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதாலும் 15-க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கம் அடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை தொடக்கி வைக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு இன்று வருகை தந்தார். இதனால் அரசு மருத்துவமனை முன்பு, தவெக கட்சித் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் குவிந்திருந்தனர்.

முதலமைச்சரின் வருகையை ஒட்டி, காவல் துறை சார்பில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மருத்துவமனை அமைந்துள்ள பனகல் சாலையில், சாலையின் இருபுறமும் மூங்கில் தடுப்புகள் மற்றும் இரும்பு தடுப்புகள் என இரண்டு அடுக்காக வேலிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

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இன்று வெயில் கடுமையாக இருந்த நிலையில், மூன்று மணி நேரமாக அவர்கள் வெயிலில் தடுப்புகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் தண்ணீர் இன்றி தவித்ததாக தெரிகிறது. முதலமைச்சர் விஜய், மருத்துவமனைக்கு உள்ளே சென்றதும் அடுத்தடுத்து 15-க்கும் மேற்பட்டோர் மயங்கி விழத் தொடங்கினர். சிறுவர்கள், பெண்கள், பெரியவர்கள் என ஒவ்வொருவராக மயங்கி விழுந்ததும், அவர்களை காவல் துறையினர் தூக்கிச் சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

முதல்வரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் சாலையின் நடுவே, மருத்துவமனை முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால், மருத்துவமனைக்கு அவசர சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாகவும் அவர்களின் உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.

மேலும், தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்குள் மயக்கம் அடைந்தவர்களுக்கு அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் தண்ணீர் கொடுத்து, முதலுதவி செய்து, ஆசுவாசப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Last Updated : September 28, 2026 at 4:19 PM IST

TAGGED:

CM VIJAY EVENT HEAT WAVE
15 FAINT AT VIJAY MEETING
மதுரை
முதலமைச்சர் விஜய்
15 FAINT VIJAY MEETING MADURAI

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