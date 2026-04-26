வாக்களித்துவிட்டு திரும்பும் மக்கள்: கிளாம்பாக்கம் மற்றும் தாம்பரத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்
சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற நபர்கள் திரும்புவதற்கு வசதியாக 14,508 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்திருந்தது.
Published : April 26, 2026 at 12:16 PM IST
சென்னை: வாக்களிப்பதற்காக சொந்த ஊர் சென்ற மக்கள் சென்னை திரும்புவதால், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஏப். 23ஆம் தேதி ஜனநாயக கடமையாற்றச் சென்னையில் தங்கிப் படிக்கும், வேலைபார்க்கும் நபர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்தனர். இந்நிலையில், வாக்களிப்பதற்காக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற தென்மாவட்ட மக்கள் விடுமுறை முடிந்து, இன்று காலை முதலே சென்னை நோக்கி திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதனால், வண்டலூர் அருகே உள்ள கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. மேலும், நாளை (திங்கட்கிழமை) முதல் அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழக்கம்போல் இயங்கவுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் சென்னைக்கு திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இன்று அதிகாலை முதலே அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கிளாம்பாக்கத்திற்கு சாரை சாரையாக வந்த வண்ணம் உள்ளனர். மேலும்,தென் மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் பேருந்துகள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிரே உள்ள திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிகளை இறக்கி விடுகின்றனர்.
அங்கிருந்து மாநகரப் பேருந்து நிலையத்திற்குச் செல்வதற்காகத் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறத்தையும் கடந்து வரும் பயணிகள், சென்னை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கும் மாநகரப் பேருந்துகள் மூலம் தங்களது பயணத்தைத் தொடர்கின்றனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாகப் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
அதேபோல, தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற பகுதிகளில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் வழக்கமான ரயில்களில் அதிகப்படியான மக்கள் கூட்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் காலை முதலே தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
அதிகப்படியான பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் வந்து தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி பேருந்து நிலையத்திற்கு செல்வதால், கடுமையான கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் பயணிகளின் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, அவர்களை ரயில் நிலையத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தேர்தலுக்காக சொந்த ஊர் சென்ற நபர்கள் திரும்புவதற்கு வசதியாக, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு ஏப்.25 மற்றும் ஏப்.26 ஆம் தேதி வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் சேர்த்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாகவும், அதன்படி, 14,508 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்திருந்தது.