மக்களே உஷார்.. மே மாசத்தோட முடியாது.. ஆகஸ்ட் வரை கொளுத்தப்போகுது வெயில்...

பசிபிக் பெருங்கடலில் ஏற்படும் "சூப்பர் எல் நினோ" நிகழ்வால், வளி மண்டலத்தில் வெப்பம் அதிகரித்து, தமிழ்நாட்டில் ஆகஸ்ட் வரை வெப்பமான சூழலுடன் வெப்ப அலைகளும் வீசக் கூடும் என்று ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தகிக்கும் கோடை வெயில்
Published : April 27, 2026 at 3:41 PM IST

- By செ.சிவக்குமார்

சென்னை: தமிழ்நாட்டை வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், மே மாதத்தை தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரை வெப்ப அலைகள் தொடரும் என்று தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்திரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கோடை காலம் தொடங்கி விட்ட நிலையில், சுட்டெரிக்கும் வெயிலை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இது போதாதென்று மே 4 ஆம் தேதி, தமிழ்நாட்டில் கத்திரி வெயிலும் தொடங்க உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆண்டு கோடைக் காலத்தில், இதுவரை இல்லாத அளவில் வெப்பம் உச்சத்தை எட்டும் என வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

வானிலை நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, கடல் சார்ந்த வெப்பமும் ஈரப்பதமும் சாதகமாக இல்லாததால், கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் வெப்பநிலை உயர்ந்து வருவதை காண முடிகிறது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறித்து தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். நம் கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள்...

தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்திரன்

கேள்வி: இந்த ஆண்டு கோடை வெயில் எந்த அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

பதில்: கோடைக் காலம் தொடங்கி விட்ட நிலையில், தற்போதைய சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டின் உள்மாவட்டங்களில் அதிகப்படியான வெப்பம் காணப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மார்ச் மாத இறுதியில் இருந்து தொடர்ச்சியாக அதிகப்படியான வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது.

அதன்படி வேலூர், திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், ஈரோடு, திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக 39 டிகிரி முதல் 41 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இதே சூழல் இம்மாத இறுதி வரை தொடரும்.

அதே வேளையில் இம்மாதம் 28-ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் கோடை வெப்பச் சலனமழை படிப்படியாக துவங்குகிறது. குறிப்பாக கோவை, நீலகிரி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் ஏப்ரல் 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரவு நேர வெப்பச்சலன மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.

வரும் மே முதல் வாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. மே முதல் வாரத்தில் பெய்யும் வெப்பச்சலன மழை காரணமாக வெப்பத்தின் தாக்கம் தற்காலிகமாக குறையும்.

கேள்வி: இந்த ஆண்டு கத்திரி வெயிலின் தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும்?

பதில்: தமிழ்நாட்டில் மே மாதம் முதல் வாரத்திற்கு பிறகு மேற்கு காற்றின் ஊடுருவல் அதிகரிப்பதன் காரணமாக, படிப்படியாக கடலோர மாவட்டங்களில் வெப்பம் அதிகரிக்கக் கூடும். தமிழ்நாட்டில் கத்திரி வெயில் மே மாதம் 4 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. கத்தரி வெயில் தொடங்கி மே 10-ம் தேதி முதல், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் அதிகப்படியான வெப்ப நிலை நிலவக்கூடும். இங்கு கிட்டத்தட்ட 42 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும்.

கேள்வி: இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழையின் தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும்?

பதில்: பொதுவாக, தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் மாதம் 1 ஆம் தேதி முதல் கேரளாவிலும் அதனை ஒட்டிய தமிழகத்திலும் தொடங்குகிறது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாக மே 4-வது வாரத்திலேயே தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், மே மாதம் வெப்பச்சலன மழை சற்று பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதன் பிறகு ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை தமிழ்நாட்டில் இயல்பை விட குறைவாகவே பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பாக பதிவாகும் 33 சென்டி மீட்டர் அளவை விட குறைவாகவே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

கேள்வி: பசிபிக் பெருங்கடலில் "சூப்பர் எல் நினோ" நிகழ்வால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ன?

பதில்: குறிப்பாக, வரும் செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் பசிபிக் பெருங்கடலில் "சூப்பர் எல் நினோ" எனும் நிகழ்வு ஏற்படும். இதன் காரணமாக, வளி மண்டலத்தில் வறண்ட காற்றின் ஊடுருவலும் வெப்பமும் அதிகரித்து காணப்படும். இதனால் ஜூன், ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களிலும் தமிழ்நாட்டில் வெப்பமான சூழலுடன் வெப்ப அலைகள் வீசுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்தே காணப்படுகிறது. இனி வரும் வாரங்களிலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் உச்சத்தை எட்டும். பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவாகும் "சூப்பர் எல் நினோ" தாக்கத்தால் 2027-ம் ஆண்டு கோடைக் காலம் உலக அளவில் வரலாறு காணாத வெப்பத்தைத் தரும் கோடை காலமாக அமையும். 2027 ஆம் ஆண்டு உலக வெப்பநிலை சராசரியை விட 1.6 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு அதிகரிக்கக்கூடும்" என்று ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

