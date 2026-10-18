தீவிரமடைந்த வடகிழக்கு பருவமழை; அரசு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உத்தரவு
பொதுமக்கள் தேவை இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம். குடிநீரை காய்ச்சி குடிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளும் தடையற்ற ஆக்சிஜன் விநியோகத்துடன் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அந்த வகையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 108 மற்றும் 104 அவசர அழைப்பு மையங்களை அவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்குள்ள செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதற்காக அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு பணியாளர்கள் ஆகியோர் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உயரமான இடங்களில் ஜெனரேட்டர்கள்
மருத்துவமனைகளில் மின்தடை ஏற்படாத வகையில் மின்சாரத் துறையோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம். தடையற்ற மின் விநியோகத்திற்கு ஜெனரேட்டர்களை உயரமான இடங்களில் வைத்து அவற்றுக்கு தேவையான டீசலை போதுமான அளவு கையிருப்பில் வைத்திருக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தயார் நிலையில் ஆம்புலன்ஸ்கள்
அதேபோல், அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தடையற்ற ஆக்சிஜன் விநியோகம், பாம்புக் கடிக்கான மருந்துகள் மற்றும் அவசர கால மருந்துகளை இருப்பு வைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 108 ஆம்புலன்ஸ்களில் எரிபொருளை முழுமையாக நிரப்பி தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மரங்கள் விழுந்தாலோ அல்லது மண் சரிவு ஏற்பட்டாலோ அவற்றை கடந்து செல்வதற்கு தேவையான உபகரணங்களையும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களிலேயே வைத்திருக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் அவசர கால அழைப்பு மையத்தில் மின்தடை போன்ற இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக புதுக்கோட்டையில் உள்ள மையத்தின் மூலம் 100 சதவீதம் அவசர அழைப்புகளை கையாள்வதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மருத்துவமனை வளாகங்களுக்குள் மழைநீர் புகாதவாறு வடிகால்களை தூர்வாரவும், தண்ணீரை வெளியேற்றும் பம்புகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கவும், மேற்கூரைகளில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குடிநீரில் குளோரின்
நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு மற்றும் குடிநீர் சுகாதாரமான முறையில் இருப்பதை உறுதிசெய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள குடிநீர் தொட்டிகளிலும் குளோரின் கலப்பதை கண்காணிக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாநிலம் முழுவதும் தினமும் 1,000 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னையில் மட்டும் இன்று 40 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. டெங்கு, எலிக்காய்ச்சல் போன்ற நீர்வழித் தொற்று நோய்களை கண்காணிக்க தனி கண்காணிப்பு பிரிவு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அத்துடன், குடிநீரில் 'சூப்பர் குளோரினேஷன்' செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டெங்கு காய்ச்சல் சவாலாக மாறலாம்
தற்போது வரை தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளது. மழைக்காலத்திற்கு பின்னர் டெங்குவை கட்டுப்படுத்துவது சவாலாக இருக்கலாம் என்பதால் அதற்குரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படும். அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்து, மாத்திரைகள் போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளது.
பொதுமக்கள் தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம். குடிநீரை காய்ச்சி ஆற வைத்து பருக வேண்டும். சுற்றுப்புறங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் மாற்று மதத்தினர் நுழைந்தது தொடர்பாக எழுந்துள்ள சர்ச்சை குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், இந்த விவகாரத்தை சர்ச்சையாக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.