மாமன்ற கூட்டத்தில் அனல் பறந்த விவாதம்... பென்சில் வைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த மேயர்!
மேயரின் இந்த அலட்சியப் போக்கு, மக்கள் பிரச்சனைகள் மீது அக்கறை இல்லை என்பதையே காட்டுவதாக எதிர்க்கட்சி கவுன்சிலர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
Published : November 6, 2025 at 8:38 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டத்தின் போது திமுக கவுன்சிலர்களுக்கும், அதிமுக கவுன்சிலர்களுக்கும் இடையே கடுமையான வார்த்தைப் போர் ஏற்பட்டது. இதை மாநகராட்சி மேயர் கண்டுகொள்ளாமல், ஜாலியாக பென்சிலை ஆட்டிக் கொண்டிருந்தது கவுன்சிலர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம் அண்ணா அரங்கத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், திமுக மற்றும் அதிமுக கவுன்சிலர்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் மூண்டதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. முக்கியமாக, குப்பைகள் அள்ளப்படாதது மற்றும் அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சி கவுன்சிலர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளே இந்த மோதலுக்குக் காரணமாக அமைந்தது.
அதிமுக கவுன்சிலர் சண்முகநாதன், தனது வார்டு பகுதிகளில் குப்பைகள் தேங்குவது குறித்தும், இதர அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் குறித்தும் ஆவேசமாகப் பேசினார். இதனால், ஆளுங்கட்சியான திமுக கவுன்சிலர்களுக்கும், அதிமுக கவுன்சிலர்களுக்கும் இடையே கடுமையான வார்த்தைப் போர் ஏற்பட்டது. இரு தரப்பினரும் ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டி, கூச்சலிட்டதால் கூட்டம் சிறிது நேரம் ஸ்தம்பித்தது.
குப்பை அள்ளும் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், மாநகராட்சியில் புதிய குப்பை வண்டிகள் வாங்கப்பட உள்ளதாகவும், அவை வந்தவுடன் குப்பைகள் சீக்கிரம் எடுக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார். ஆனால், "எப்போது அதைச் செய்வீர்கள்?" என்று அதிமுக கவுன்சிலர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது மாநகராட்சி ஆணையர், “இது ஒன்றும் 'Quiz' நிகழ்ச்சி கிடையாது, உடனடியாக பதில் சொல்வதற்கு!” என்று சற்றும் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் பதிலளித்தது அதிமுக கவுன்சிலர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
அரசின் திட்டங்கள் பற்றி அதிகாரிகளிடம் கேள்வி கேட்கும் உரிமை கூட இல்லையா? என அவர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர். மாமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும், பொதுப் பிரச்சனைகளையும் அடுக்கி வந்த நிலையில், மாநகராட்சி மேயரான மகாலட்சுமி யுவராஜ் அவற்றைக் கண்டு கொள்ளாமல், ஜாலியாக பென்சிலை ஆட்டிக் கொண்டிருந்தது கவுன்சிலர்கள் இடையே மேலும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. மேயரின் இந்த அலட்சியப் போக்கு, மக்கள் பிரச்சனைகள் மீது அக்கறை இல்லை என்பதையே காட்டுவதாக எதிர்க்கட்சி கவுன்சிலர்கள் விமர்சித்தனர்.