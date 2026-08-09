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ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தும் தாங்கள் விரும்பிய சரக்கு கிடைக்காததால் மதுபிரியர்கள் ஏமாற்றம்

அரக்கோணம் அருகே மதுபானக் கடையில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

மதுபான கடையில் கடும் வாக்குவாதம்
மதுபான கடையில் கடும் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 7:10 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே மதுபானக் கடையில் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தும் தாங்கள் விரும்பிய மதுபாட்டில் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி வாடிக்கையாளர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் அரசு மதுபானக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மது பிரியர்கள் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து, அதற்கான க்யூ.ஆர். குறியீட்டை சம்பந்தப்பட்ட மதுபானக் கடைகளில் காண்பித்து தாங்கள் முன்பதிவு செய்த மதுவகைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

மேலும், இந்த வசதி தற்போது சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதியால், மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் செலுத்த வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே உள்ள கும்பினிபேட்டையில் இயங்கி வரும் அரசு மதுபானக் கடையில், சிலர் ஆன்லைன் மூலம் பணம் செலுத்தி மதுவகைகளை முன்பதிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

முன்பதிவு செய்ததற்கான க்யூ.ஆர். குறியீட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட மதுபானக் கடைக்கு சென்று, அந்த குறியீட்டை கடையின் ஊழியர்களிடம் காண்பித்து மதுபாட்டில்களை கேட்டுள்ளனர். ஆனால், மதுபான கடை ஊழியர்கள், தங்கள் கடையில் ஆனலைன் முன்பதிவு செய்து மதுபானங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்று தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால், ஆன்லைனில் ஏற்கனவே பணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்திருந்த மதுபாட்டில்களை வாங்க முடியாது எனவும் ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து, மதுவை முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கும், மதுபான கடை ஊழியர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், ஆன்லைனில் செலுத்திய பணம், சம்பந்தப்பட்ட நபரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு திரும்ப வராததால், பணம் செலுத்தியும் மதுபானத்தை பெற முடியாமல் இருப்பது குறித்து மது வாங்க முன்பதிவு செய்தவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

இதனிடையே நேரடியாக பணம் செலுத்தி மதுபாட்டில்களை வாங்க முயன்றபோதும், வழக்கம்போல் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக கொடுத்தால் மட்டுமே மதுபானம் வழங்கப்படும் என மதுபானக் கடை ஊழியர்கள் தெரிவித்ததாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

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மேலும், அரசு மதுபானக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி கொண்டு வரப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட கடைகளில் அந்த வசதி முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வராதது ஏன்? என மது பிரியர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து பணம் செலுத்திய பின்னரும், கடைக்கு சென்றபோது அந்த வசதி இல்லை எனக் கூறி மதுபானம் வழங்க மறுப்பது பொதுமக்களுக்கு குழப்பத்தையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

மதுபானக் கடை
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