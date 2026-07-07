சாத்தான்குளம் வழக்கு: 9 பேரின் தண்டனையை உறுதிப்படுத்த கோரிய மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு
வரும் 15ஆம் தேதி முதலில் சிபிஐ தரப்பும் அடுத்ததாக, ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரும் வாதங்களை தொடங்க வேண்டும். இந்த வழக்கானது மதியம் 2.15 மணிக்கு விசாரிக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 7, 2026 at 9:21 AM IST
மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில், 9 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை வழங்கிய மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தக் கோரிய வழக்கின் விசாரணையை வருகிற 15ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த வர்த்தகர் ஜெயராஜும், அவரது மகன் பென்னிக்ஸும் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19-ஆம் தேதி கொரோனா காலகட்டத்தில் காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு கடுமையாக தாக்கப்பட்டனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் 21-ஆம் தேதி கோவில்பட்டி கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஜூன் 22-ஆம் தேதி இரவு ஒன்பது மணியளவில் பென்னிக்ஸ் உயிரிழந்தார். அவரது தந்தை ஜெயராஜ் அடுத்த நாள் அதிகாலையில் உயிரிழந்தார்.
விசாரணை கைதிகள் சிறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தை தாமாக முன்வந்து கையில் எடுத்த மதுரை உயர் நீதிமன்றக்கிளை, இது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும், இந்த வழக்கானது மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதல் நபராக சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் இடம்பெற்றார்.
மேலும், உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ், தலைமை காவலர் முருகன், காவலர்கள் சாமதுரை, முத்துராஜா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயிலுமுத்து, பால்துரை ஆகியோர் மீதும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
இவர்கள் பத்து பேரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதில் பால்துரை, 2020 ஆகஸ்ட் மாதமே கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் இரு கட்டங்களாக 2,427 பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றப் பத்திரிகையை மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை தாக்கல் செய்தது.
மதுரையில் உள்ள முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் அனைத்துமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் விசாரணைகள் முடிவடைந்து வழக்கின் தீர்ப்பு மார்ச் 23-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி முத்துக்குமரன் அறிவித்தார்.
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இவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அனைவருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை விதித்ததோடு, மொத்தம் ஒரு கோடியே 40 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்ததுடன், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு அந்த அபராதத்தை வழங்குமாறு நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பளித்தார். இந்த தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரி சிபிஐ தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவானது நீதிபதிகள் ஜெகதீஸ், சந்திரா பூர்ணிமா அமர்வின்முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ஒன்பது பேரும் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். தொடர்ந்து நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் வருகிற 15ஆம் தேதி முதல் வாதங்களை தொடங்கலாம். முதலில் சிபிஐ தரப்பும் அடுத்ததாக, ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரும் வாதங்களை தொடங்க வேண்டும். இந்த வழக்கானது மதியம் 2.15 மணிக்கு விசாரிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.